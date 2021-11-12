Павел Вишняков: «Лео, как ты это делаешь?!»

В новом сезоне главные роли новых персонажей играют Анастасия Панина и Иван Бровин. Однако, вернутся и старые знакомы, например, герой Павла Вишнякова Илья Гордеев. Он открыл новую многопрофильную клинику и пытается выстоять среди трудностей. В интервью нашему изданию Павел Вишняков рассказал о своем герое, о новой концепции проекта и об отношении к профессии.

Кто или что повлияло на Ваше решение стать артистом?

У любого школьника, который переходит в 9-10 класс, наступает этап, когда в его жизни появляется КВН. Так произошло и со мной. В нашей команде была девочка, которая в нашей школе была главной ведущей всех мероприятий. Она посмотрела на меня и сказала: «Ты, Игорь, вроде нормальный, давай, будешь вместе со мной вести школьные мероприятия». Мы стали соведущими. На тот момент она училась в 11, а я в 10 классе. Потом я провел с ней ее выпускной, она закончила школу, и я остался один. В 11 классе я вел все школьные мероприятия. Фактически жил в организаторской. Потом я подошел к своей однокласснице, которая ходила на какие-то театральные кружки. Не знаю, что меня потянуло, вообще я готовился поступать в педагогический. Попросил ее отвести меня в кружок. Сначала она отвела меня в один, там были серьезные репетиции допоздна, а я на тот момент еще был маменькиным сынком, мама бы меня не отпустила. Тогда она меня отвела в ДК «Химволокно», где все занятия проходили днем. Мне сразу же дали читать монолог Принца из сказки «Золушка». Причем я ошибся, и сначала читал этот текст, как обращение к Принцу. Ну, руководитель кружка меня послушал и отдал мне роль (улыбается). Так потихоньку я отыграл 50 новогодних спектаклей. Потом я ездил в Минск знакомиться с педагогами, ну и так далее. Я верю, что на небе написано, что с нами будет. Мне вот предназначено быть актером.

Вы семь лет служили в разных театрах, а теперь давно снимаетесь только в кино. Не тянет вернуться?

У меня была попытка возвращения в театр – мюзикл «Белка и Стрелка» в Москве. Позвонила подруга, которая занималась кастингом и позвала. И вот сезон я оттанцевал Казбека. Но кино снова поглотило меня… Хотя я очень хочу вернуться в театр. Раньше это было болью и проблемой, потому что я люблю театр, он все-таки площадка для поиска, для тренинга, и мне этого не хватает. Я тренируюсь на съемочной площадке, а там нужно работать, а не тренироваться. За пять лет работы в Киеве я делал попытки найти антрепризы, но не сложилось. Видимо, сейчас театру в моей жизни не место и не время. Мой агент предлагает мне разные варианты в Москве, пока думаю.

Вы присоединились к команде «Женского доктора» в 5 сезоне. До этого участвовали в медпроектах?

Играл доктора в фильме «И шарик вернется», ну и еще есть пара фильмов. Для меня «Женский доктор» - проект, на котором я выдыхаю и отдыхаю, потому что устал играть бесконечных ментов. Я здесь – бизнесмен в дорогом костюме, и от этого кайфую. Смена имиджа для актера - это подарок.

Сложно приходить в уже сложившуюся команду на долгоиграющий проект?

Конечно. Несколько раз у меня такой опыт был. Крайне редко тебя встречают позитивно, ты всегда чужак. Здесь еще был такой нюанс: мой герой директор, и все к нему приходят на ковер. Мне не нужно было искать с коллегами общий язык, притираться, наоборот, эта отчужденность играла в плюс роли.

5 сезон «Женского доктора» был самым успешным из всех. На площадке было понимание такого успеха?

Скорее, нет. Потому что павильонные истории вообще редко бывают успешными. Это чудо – длинная павильонная история вдруг так выстрелила. Я всегда слежу за цифрами рейтингов, мне интересно. И когда пришли результаты «Женского доктора», я был приятно поражен. Так круто!

6 сезон «Доктор Надежда» в корне отличается от всех предыдущих. Поменялся сюжет, герои, актеры… Но Вы и Даша Легейда остались. Почему ваших героев оставили?

Возможно, мы с ней остались в проекте потому, что нравимся и продюсерам, и зрителям. К тому же, история должна была продолжаться непрерывно, и самым логичным было сделать это через сюжетные линии наших персонажей. Но это было неожиданно, учитывая, что наши герои – полная противоположность друг другу. Умный, холодный, расчетливый Гордеев, и самая ветреная девушка клиники. Если обосновать, то в этом есть логика – Гордеев взял ее к себе, сказал, малышка, сидишь тихо, но все сплетни и слухи я узнаю от тебя первым. А так они просто начальник и подчиненная, ничего личного.

Вы востребованы в кино, вас зовут в разные проекты, на телешоу, в СМИ активно обсуждается Ваша личная жизнь, на улице просят автографы и так далее. Как вы сами относитесь к такой известности?

Пытаюсь привыкнуть и сделать это частью профессии. Когда я говорю всем, что я обычный человек, те, кто в нашей профессии понимают больше, чем я, всегда меня ругают – нельзя так говорить. Но я не люблю к себе лишнего внимания. Однажды я пришел на день рождения друга, опоздал, принес цветы. Зашел в помещение, меня увидели, и встали, ну как в школе. Мне неприятно было, я же их всех знаю, зачем это? Когда ко мне подходят на улице, я до сих пор стесняюсь, я краснею, перестаю фотографироваться с людьми, и даже давать автографы. Ну, вот подходит ко мне человек с бумажкой – распишитесь. Зачем?! Ты ее завтра же выбросишь. А я трачу на это свое время и энергию. Но, если говоришь человеку «нет», то получаешь тонны негатива. Я был рад пандемии, что можно ходить в масках, и теперь меньше узнают. Хотя и в маске – лысина и глаза, и то узнают, а-а, так это ж вы! Огромный комплимент мне сделали как-то на рынке, где я в маске стоял со своей девочкой, выбирал помидоры и огурцы. И продавщица меня узнала по голосу! Вот это для меня было круто. Если узнали по голосу, значит, что-то во мне есть. Недавно была ситуация в аэропорту, я стоял в очереди на регистрацию в маске и капюшоне, подошла сотрудница, узнала меня и отвела на регистрацию бизнеса, и только благодаря этому я попал на самолет. Был момент, когда на трех каналах параллельно шли фильмы с моим участием, и я просто не мог по городу ходить. Меня даже спрашивали, снимают ли кого-то кроме меня? (смеется).

Как зритель что любите смотреть?

Фэнтези и сказки.

Для актера важна насмотренность?

Думаю, да, хотя я пока этим не занимался. Я вообще максималист в работе, если насмотрюсь, то прихожу и начинаю от режиссера требовать: давай вот так, по-настоящему. А времени на лишние дубли нет, вот и конфликт. Поэтому я всегда принимаю правила игры того проекта, на который прихожу.

А есть актеры, которых вы для себя выделяете?

Впервые в жизни я позавидовал Эдди Редмэйну, когда увидел его в картине «Вселенная Стивена Хокинга». У меня видимо пунктик на рыжих. Я смотрел фильм и плакал, завидовал, хотел хоть раз в жизни дотронуться до чего-нибудь подобного. Ну и ДиКаприо меня порвал в «Однажды в Голливуде». Я до этого думал, ну, хороший технарь, где-то душой играет, где-то мастерством, но тут он настолько тонко сыграл артиста… Лео, как ты это делаешь?!

Как вы бы хотели, чтобы ваша карьера дальше развивалась? Найти своего режиссера?

Боюсь что-либо говорить, потому что стоит мне только заявить, как Космос мне это дает. В прошлом году перед Новым годом я искренне сказал другу, что мне хочется что-то создать самому, что-то спродюсировать, что мне пока не дается. Приходить работать в проекты как украшение. 5-7 раз в месяц на определённую роль пришел, подарил конфеты, всех порадовал и ушел. И что вы думаете? После этого полгода – только такие роли. «Для красоты», ни одной главной! Тут я попросил притормозить. Насчет своего режиссера… Это настолько важно, что невозможно передать. Недавно мне повезло, я встретил режиссера, который мне подсказывал, что делать. Был день, когда я плакал от счастья и благодарности, вышел посреди съемочного дня, стоял, смотрел на небо и по моему лицу стекали слезы. Я впервые встретил режиссера, который направлял, подсказывал, как еще лучше можно сделать, следит, советуется с тобой… Это был такой крутой опыт взаимодействия!

«Доктор Надежда»

С 15 ноября в 19:00 по будням

на Dомашнем!

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