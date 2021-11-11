«Мать не простит себе эту ошибку»: на трассе в Башкирии погибла 18-летняя студентка

Лиана росла единственным ребенком в семье. Фото: соцсети

Стали известны подробности жуткой аварии, произошедшей накануне в Туймазинском районе Башкирии. Напомним, там неподалеку от деревни Имангулово фура «Вольво» протаранила иномарку «Хендай Солярис», выезжавшую с боковой дороги. По всей видимости, водитель иномарки понадеялась успеть проскочить перед грузовиком и не учла, что многотонная махина не успеет притормозить. В итоге удар пришелся аккурат на переднее пассажирское сиденье, где находилась 18-летняя пассажирка. От полученных травм девушка скончалась на месте до приезда скорой помощи. 45-летнюю водительницу иномарки в тяжелом состоянии увезли в больницу, сейчас она находится в реанимации.

Удар фуры пришелся аккурат со стороны пассажирского сиденья. Фото: ГИБДД по РБ

«НИКОГДА НЕ ПРОСТИТ СЕБЕ РОКОВУЮ ОШИБКУ»

В жуткой аварии пострадала семья из села Кандры-Куль – 45-летняя сельчанка Альбина С. и ее 18-летняя дочь. Как рассказали знакомые семьи, в тот роковой день они возвращались домой из гостей.

- Лиана была единственным ребенком в семье. Альбина все это время находилась в коме, но сейчас пришла в себя. Страшно представить, что чувствует мать, которая потеряла любимую дочь по своей вине. Она никогда не простит себе эту роковую ошибку, - говорит подруга погибшей девушки.

Альбина С. работала в местном доме культуры, и ее дочь с детства росла очень одаренным и творческим ребенком.

Мать души не чаяла в любимой дочери. Фото: соцсети

- Никогда не встречала таких талантливых и целеустремленных людей, как Лиана. Мы с ней знакомы с самого детства, долгое время выступали на сцене, как группа, занимали 1 и 2 места. Не хочется осознавать, что Лианы больше нет, но она навсегда останется в наших сердцах, - скорбит еще одна подруга погибшей Аза Т.

Погибшая девушка училась на 3 курсе нефтяного колледжа, 2 месяца назад она весело с друзьями праздновала свое совершеннолетие, стоила планы на будущее. Близким очень сложно осознать, что Лианы С. больше нет в живых. Простятся с погибшей студенткой завтра в ее родном селе, а пока друзья Лианы открыли сбор на похороны. Если вы тоже хотите помочь семье, которая потеряла единственного ребенка, можете сделать посильный вклад (карта привязана к номеру 8(937)855-00-70 на имя Лианы Ильдаровны А.)

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшей девушки.