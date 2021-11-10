Чемпион мира работает курьером: дисквалифицированный спортсмен из Башкирии рассказал, как живет в Москве

Проблемы в спортивной карьере Данила Лысенко начались в 2018 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Легкоатлет из Бирска Данил Лысенко рассказал о том, как сейчас живет в Москве и почему ему приходится работать курьером.

Черная полоса в спортивной карьере «Бирского кузнечика» началась в 2018 году. Тогда прыгуна в высоту отстранили от международных соревнований из-за проблем с допинг-пробами. В Международной ассоциации легкой атлетики выяснили, что Лысенко якобы предоставил фейковые документы о том, что не мог сдать тесты на употребление запрещенных препаратов.

В итоге скандал привел к тому, что до Олимпиады в Токио допустили лишь десятерых спортсменов из России. Лысенко, разумеется, в этом списке нет. Молодой атлет дисквалифицирован международной организацией как минимум до лета 2022 года.

Накануне Лысенко дал интервью изданию «Reuters». В нем он рассказал, что сейчас вынужден работать курьером в строительной компании в Москве. Прошлой весной чемпиону мира 2018 года приходилось развозить еду голодным жителям столицы. Несмотря на это, он не теряет надежды вернуться в спорт.

- Понимаю, что мне нужно много работы над техникой. Я уже не в той форме, что был раньше, - рассказал атлет.

Также прыгун добавил, что финансовые проблемы не позволяют ему начать полноценные тренировки.

- Мне же нужно зарабатывать деньги на жизнь и еду, - сказал журналисту Лысенко.

Справка КП

Данил Лысенко – 24-летний уроженец Бирска.

Легкой атлетикой начал заниматься в местной спортивной школе «Юность». С 2013 года занимал призовые места на международных и российских соревнованиях.

Личный рекорд Лысенко в прыжках в высоту в помещениях – 2,36 м (Золотая медаль на Чемпионате мира в Бирмингеме в 2018 году), на открытой местности – 2,32 м (Серебряная медаль на Чемпионате мира в Лондоне в 2017 году).