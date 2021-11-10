«Врачи с третьего раза смогли запустить сердце»: турист из Башкирии застрял в больнице чужого государства

Фото: Анастасия Япрынцева

Совершенно неожиданно завершился долгожданный отпуск в Турции для 44-летнего жителя Стерлитамака. Дмитрий Япрынцев заболел коронавирусом и сейчас находится в реанимации на ИВЛ в турецком госпитале. Состояние мужчины стремительно ухудшается, а его родные умоляют власти Башкирии помочь перевезти его домой.

«НЕОЖИДАННО НАЧАЛ КАШЛЯТЬ И ХАРКАТЬ КРОВЬЮ»

- В конце сентября родители полетели в отпуск в Кемер. Они пробыли там всего 4 дня, а на 5 день папа неожиданно заболел. Болезнь развивалась молниеносно: резко открылся дикий кашель с кровью, появился озноб. Мама сразу же купила билеты на самолет, чтобы вернуться домой, но в аэропорту папе стало хуже. Он потерял сознание, у него произошла остановка сердца. Врачи с третьего раза смогли запустить сердце, после чего папу перевезли в Анталию в госпиталь и положили в реанимацию в «красной зоне», - рассказывает дочь Дмитрия Япрынцева Анастасия.

Через несколько дней состояние мужчины сильно ухудшилось, КТ показало вирусную двухстороннюю пневмонию, поэтому Дмитрия перевели на ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Через 20 дней врачи вывели его из комы: казалось, состояние мужчины стабилизировалось. Он даже смог пообщаться с родными, но вскоре снова стал сильно задыхаться, а сатурация упала до критического уровня. Врачи снова ввели его в медикаментозную кому и перевели на ИВЛ.

- 2 ноября папу прооперировали. Правое легкое сожрал ковид, левое тоже повреждено. А еще после операции у папы обнаружили синдром Гийена-Барре (тяжелое аутоимунное заболевание, при котором поражаются периферические нервы – Ред.), и если не колоть ему иммуноглобулин, то может наступить или паралич, или смерть. Врачи говорят, что состояние тяжелое, но пока еще есть шанс транспортировать его в Россию. Кроме того, наша страховка закончилась, и теперь пребывание в больнице мы полностью оплачиваем за свой счет, - вздыхает Анастасия.

По словам родственников Дмитрия, в Минздраве России им ответили, что вопрос о транспортировке они будут решать в порядке общей очереди, но в такой ситуации любое промедление очень опасно. В надежде на помощь родные Дмитрия обратились к властям Башкирии – они очень надеются, что их близкого человека не оставят умирать на чужбине и помогут ему вернуться домой.

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