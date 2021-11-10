Хабирова неожиданно завалили фотографиями жутких подъездов. В некоторые даже заходить опасно

Такой ужас творится в подъезде дома, расположенного в центре Уфы

После истории о том, как коммунальщики проводят ремонт в жилых домах, Радия Хабирова завалили фотографиями страшных подъездов.

Началась все с того, что глава Башкирии в соцсетях решил показать, как меняются подъезды в многоквартирных домах региона. На снимках у Хабирова они выглядят аккуратно – чистые полы, новые окна и даже трафаретные рисунки на стенах. По данным глава региона, за последние два года на такой ремонт республика потратила порядка 2,5 миллиардов рублей.

- Понятно, какое может быть настроение у человека, если он выходит из квартиры, а у него старый, обшарпанный подъезд, там не убирают, не закрываются окна и двери. Поэтому мы последовательно, несмотря на то, что коронавирус несколько изменил наши планы, наводим порядок в подъездах многоквартирных домов, - подписал снимки глава региона.

Я ВАМ СВОЙ ПОКАЖУ!

Но уже через час его страницу в соцсетях буквально атаковали фотографиями страшных подъездов. Жители республики спешили показать, в каких условиях они на самом деле живут. Приводим несколько самых выразительных примеров недовольства горожан.

- Я Вам свой подъезд покажу. Представьте, какое у нас настроение, Радий Фаритович, - справедливо возмущается уфимка Айгуль Б.

Вот так выглядит подъезд дома в Дюртюлях Фото: Айгуль Б.

Девушка приложила фотографии из дома в Дюртюлях, на которых заснят страшный подъезд с затопленной лестницей и неокрашенными стенами.

- В марте этого года покрасили подъезд, сказали, что придут и докрасят. Мы до сих пор ждём. Уфа, Черниковская 27, - пишет уфимка Альфия М.

Подъезд в Черниковке покрасили лишь частично Фото: Альфия М.

Жительница Мечетлинского района Елена В. выложила фотографию электрощита в своем подъезде. Крышки у ящика уже нет, поэтому провода в старой изоленте торчат прямо из стены.

Такой щиток явно представляет опасность Фото: Елена В.

Жительница исторического центра Уфы Рина Л. показала главе республики, как выглядит их подъезд после начала ремонта.

- В 2013 году был проведен капремонт на 9 миллионов с заменой оборудования, в ходе которого подъезды были приведены в плачевное состояние. Так живем восемь лет. В прошлом году под предлогом, что у нас межквартирные коридоры не вписываются в бюджет, опять отказали в ремонте, - утверждает уфимка.

После «ремонта» никто не удосужился спрятать провода Фото: Рина Л.

К слову, в этот же день в соцсетях появился еще один снимок жуткого подъезда – на этот раз в Уфе. Автор утверждает, что гости одного из жильцов дома по улице Революционной испачкали нечистотами всю площадку рядом с почтовыми ящиками.