«О нас кто подумал?»: сельчане встали грудью на защиту районной больницы от закрытия

Сельчане вышли, чтобы защитить больницу. Фото: соцсети

Жители Абзелиловского района вышли на сход, дабы защитить местную больницу от закрытия.

На днях в селе Баимово Абзелиловского района разгорелся нешуточный скандал. Все началось с того, что по селу прокатилась информация, мол, из-за оптимизации больницу с круглосуточным стационаром закрывают и перепрофилируют в обычный ФАП. А значит, теперь придется ездить за десятки километров в Абзелиловскую центральную районную больницу или даже в Белорецк, чтобы получить консультацию узких специалистов. В итоге местные жители вышли на сход, чтобы защитить свою больницу, и даже написали обращение к Радию Хабирову с просьбой защитить их от чиновничьего произвола.

- Наша больница обслуживает 10 деревень и порядка 4 тысяч человек. Если ее переведут на дневной стационар, это сделает оказываемые там виды медицинской помощи недоступными для населения. Собственной машины скорой помощи у нас нет. Теперь мы должны добираться за помощью за 90 км или ждать скорую помощь с районной центра, что ставит жизнь и здоровье людей под угрозу! – гласит текст коллективного письма.

- О нас вообще кто подумал, как мы теперь будем? Куда теперь нам ездить на прием к врачам? Не отдадим нашу больницу - бушуют сельчане в соцсетях.

На возмущение людей поспешил отреагировать главный врач Аскаровской ЦРБ. Он заявил, что, прежде чем бросаться громкими обвинениями, стоит разобраться в ситуации.

- Заявляю, что больница не закрывается! Прошу не додумывать и не обострять ситуацию. В это непростое время негатив излишен. Берегите себя и своих близких! – написал у себя в соцсетях Ильгиз Кильдияров, добавив, что 10 ноября лично встретится с сельчанами и объяснит им, что будет с больницей на самом деле.

«В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ НИ ОДНА МЕДОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ЗАКРОЕТСЯ»

В республиканском Минздраве также опровергли информацию о закрытии больницы в Баимово. Круглосуточный стационар на 10 коек из-за высокой заболеваемости коронавирусом в районе временно будет перепрофилирован под инфекционные койки для ковид-пациентов. Койки дневного стационара также продолжают действовать и даже будут дополнительно расширены.

- Госпитализация пациентов, нуждающихся в круглосуточном лечении и наблюдении, маршрутизирована в Аскаровскую ЦРБ, отказов в госпитализации нет. Еще раз хочется подчеркнуть, что это временная (!) ситуация на период высокой заболеваемости и низкой вакцинации в данном районе. Лечение в дневных стационарах продолжается в штатном режиме. По мере уменьшения заболеваемости, уменьшении количества больных в инфекционном госпитале, койки по профилям круглосуточного наблюдения будут возвращены, - заверили в пресс-службе ведомства здравоохранения, подчеркнув, что в период пандемии ни одна медорганизация закрываться не будет, максимум – временно перепрофилироваться в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой.