На «черной пятнице» в Уфе пуховики, шубы и дубленки отдают со скидками до 70%

С 12 по 21 ноября в 7-ми этажном меховом комплексе «Империя Меха» проходит неделя «Черной Пятницы». Только один раз в год жители и гости Уфы могут приобрести пуховики, шубы, дубленки, кожаные куртки, пальто, изделия из эко-кожи и эко-меха с реальной скидкой до 70%.

А каждый читатель «Комсомольской Правды» получит гарантированный подарок за покупку. Все подробности - ниже.

В акции участвует весь ассортимент «Империи Меха» - это более 35000 товаров в наличии в магазине прямо сейчас.

- Шубы из натурального меха от 10.999 руб. Норковые шубы от 48.990 руб. Есть шубы из всех видов меха: норка, мутон, астраган, овчина, керли, нутрия, куница, бобер, песец, енот, лиса, соболь.

- Пуховики от 3.900 руб.

- Дубленки от 16.990 руб.

- Кожаные куртки от 4.500 руб.

- Коллекция эко-меха от 14.990 руб.

- Пальто от 4.990 руб.

- Легкие куртки и ветровки от 3720 руб.

В наличии все размеры от 38 до 68. На семи этажах представлены женская и мужская коллекции.

Любой товар можно купить в рассрочку. Покупателям с сайта «Комсомольской Правды» доступна рассрочка от магазина без участия банка 0% - просто приезжайте и забирайте понравившееся изделие, а платите потом.

Кстати, в «Империи Меха» часто приезжают за покупками со всей Башкирии.

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ ДО 70% И ПОДАРОК ПРИ ПОКУПКЕ?

- Приезжайте в «Империя Меха» (г. Уфа, ул. Менделеева, д. 130) в любой из дней с 12 по 21 ноября. Мы открыты и работаем ежедневно с 10:00 до 20:00. Все сотрудники вакцинированы от COVID-19.

- Назовите продавцу-консультанту промо-код «Я из Комсомольской Правды» - получите свою скидку и подарок в случае покупки.

ТАКИХ ЦЕН В ЭТОМ ГОДУ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

- «Неделя «Черной Пятницы» - наша финальная распродажа перед сезонным удорожанием цен» - отмечает коммерческий директор «Империи Меха» Ольга Головня. - Уже во 2 половине ноября начинается так называемый высокий сезон, когда большинство магазинов верхней одежды поднимают цены на 20-30%.

Условно, пуховик, который по акции мы готовы отдать за 5.000 рублей, с 22 числа будет стоить до 6.500 рублей. Еще более ощутимым поднятие цен будет для тех, кто подбирает себе шубу: например, самая доступная норка с 12 по 21 ноября обойдется в 49.000 рублей, с 22 ноября ее цена превысит 60.000 рублей.

Плюс ко всему, с 22 числа начинается завоз новых зимних коллекций, и цены на них выше по умолчанию. Поэтому более выгодных предложений, чем на «Черной Пятнице», в этом году уже не будет.

АДРЕС И КОНТАКТЫ

Меховой комплекс «Империя Меха»: г. Уфа, ул. Менделеева, д 130.

Режим работы с 12 по 21 ноября: с 10:00 до 20:00, без перерывов и выходных.

Бесплатная горячая линия: 8 (800) 600-58-48.

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