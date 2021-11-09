Убийство ревнивой подругой и разорванная иномарка на трассе: самые громкие ЧП, которые произошли в Башкирии на прошлой неделе

Друзья возвращались с рыбалки, когда машина вылетела в кювет и перевернулась

Минувшая неделя в Башкирии омрачилась сразу несколькими смертельными авариями, громкими убийствами и несчастными случаями. Вспомним самые громкие события, которые потрясли республику.

ТРОЕ ДРУЗЕЙ ПОГИБЛИ, ВОЗВРАЩАЯСЬ С РЫБАЛКИ

1 ноября в ночном ДТП в Абзелиловском районе погибли три человека. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 28-летний водитель «Лады Ларгус» по дороге к селу Аскарово не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина перевернулась. Водитель и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте, еще одного пассажира с ушибами и переломами госпитализировали. Все четверо молодых людей оказались жителями деревни Куянтау – они были друзьями и в ту ночь возвращались домой с рыбалки.

ПРОПАВШЕГО УФИМЦА НАШЛИ МЕРТВЫМ НА БАЛКОНЕ У ПРИЯТЕЛЯ

Трагедией завершились поиски 34-летнего уфимца, который пропал без вести еще 16 сентября. 2 ноября стало известно, что его труп обнаружили на балконе съемной квартиры. Мужчину убил слесарь, с которым он познакомился накануне своей гибели и пришел к нему в гости.

Как оказалось, мужчины выпивали за знакомство, но в какой-то момент застолье переросло в конфликт. Хозяин дома несколько раз ударил своего знакомого металлической трубой по голове, потом оттащил тело на балкон, завернул в полиэтилен и засыпал известкой. Больше месяца преступник жил с трупом в одной квартире, пока на него не вышли следователи.

ЖИТЕЛЬНИЦА БАШКИРИИ ЗАРЕЗАЛА ПОДРУГУ, ПРИРЕВНОВАВ К НЕЙ МУЖА

36-летняя жительница Салавата зарезала свою подругу, приревновав к ней мужа Как рассказала сама подозреваемая на допросе, накануне она отмечала свой день рождения и поругалась с мужем, после чего ушла из дома. Вернувшись на следующий день, она обнаружила своего супруга в компании своей давней знакомой. Обезумев от ревности, женщина схватила кухонный нож и вонзила в грудь соперницы. 28-летняя раненая женщина сумела выбежать на лестничную площадку, где и умерла от кровопотери.

УФИМКА, УХОДЯ ОТ ПОГОНИ ГИБДД, ПРОТАРАНИЛА ЭЛЕКТРООПОРУ

Еще одно жуткое ДТП произошло вечером 2 ноября в Уфе. На Алексеевском шоссе на въезде в Затон NissanJuke на огромной скорости влетел в электроопору. От удара иномарку разорвало на 2 части, а сама 38-летняя водительница скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Как позже рассказали в региональной Госавтоинспекции, женщина была пьяна и мчалась по проспекту Октября. В районе Южного автовокзала ее попытались остановить сотрудники ДПС, после чего начали погоню. Пытаясь уйти от преследования, женщина не справилась с управлением и влетела в металлическое ограждение дороги, а потом в электроопору.