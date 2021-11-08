После стихийного схода жителей власти Башкирии запретили разработку карьера: что произошло

Жители двух деревень около озера Большой Толпак высказались категорически против появления песчаного карьера. Фото: «КушТау on-line»

В выходные в Кармаскалинском районе Башкирии разгорелся нешуточный скандал вокруг разработки карьера около озера Большой Толпак. На сельском сходе местные жители выступили резко против добычи полезных ископаемых рядом с популярным местом отдыха. И хотя у промышленников, планировавших добывать там сырье, есть лицензия на пользование недрами, их деятельности на этой территории пришел конец. В конфликт между бизнесменами-копателями и сельчанами вмешались республиканские власти.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Как оказалось, совсем недавно некая фирма предприняла попытку начать разработку карьера близ села Савалеево Кармаскалинского района Башкирии. Промышленники планировали сначала начать добычу песчано-гравийной смеси, а затем, чуть позже, построить завод по производству стройматериалов. С 2015 по 2018 годы они оформляли все необходимые лицензии, а недавно даже собрали подписи с жителей о том, что они не против разработки карьера. Однако сельчане заявили, что никакого согласия на это не давали и решили раз и навсегда обозначить свою позицию.

6 ноября в Савалеево состоялся сельский сход, где жители выступили резко против добычи полезных ископаемых на берегу озера. На встречу с сельчанами прибыл вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов. По итогам этой поездки он заявил, что организация, ранее получившая лицензию на разработку карьера, ввела в заблуждение, как жителей, так и районную администрацию.

На встречу с сельчанами срочно прибыли глава Кармаскалинского района и вице-премьер правительства Башкирии. Фото: «КушТау on-line»

- В частности они собирали подписи за разработку карьера обманным путем под видом строительства ФАПа и новых дорог. Позиция главы республики однозначна - промышленной разработки на озере не будет, - написал у себя в социальных сетях вице-премьер Азат Бадранов.

По итогам сельского схода, куда прибыли около двухсот человек, было решено: разработку карьера запретить. Поддержали это решение и вице-премьер Бадранов и глава района Альфир Сабиров.

ПОЗИЦИЯ ГЛАВЫ

Накануне итоги истории с карьером близ озера Большой Толпак обсуждали на оперативном совещании в правительстве Башкирии – Радий Хабиров назвал ее «довольно резонансной».

- Я сразу сказал: вокруг озера Толпак чтобы никакой разработки не было (полезных ископаемых – Ред.). Тот «деятель», который в 2015-м году выдал лицензию, пусть ему на уши наденут эту лицензию. Ладно? – обратился глава Башкирии к своим подчиненным. – Нельзя было этого делать. Но вы должны теперь найти юридическое решение. Потому что это люди, бизнесмены, которые, в том числе, платили какие-то деньги. Пусть значит садятся за стол переговоров. Но моя позиция – такие объекты нельзя трогать. Завтра упустим – перед Белым домом песок начнут разрабатывать. Держите позицию.

В качестве аргумента против разработки карьера около Большого Толпака и жители окрестных деревень и республиканские власти назвали ценность этого живописного озера как места отдыха. На оперативном совещании в правительстве вице-премьер Бадранов заявил, что специальная комиссия по пользованию недрами предлагает придать водоему статус охраняемой территории.

- На территории Кармаскалов это самое большое озеро и здесь, например, традиционно проводятся республиканские и всероссийские соревнования по зимней рыбалке. Не говоря уже о том, что на озере обитают представители краснокнижной флоры и фауны. Эта территория должна развиваться как место отдыха, и если на данной территории будут инвестиционные проекты, то только туристической направленности, - писал ранее у себя в соцсетях вице-премьер.

Так выглядит озеро Большой Толпак в летние месяцы. Фото: администрация Кармаскалинского района Башкирии

НЕ ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ

В завершении Радий Хабиров обрушился с критикой на министра экологии Урала Искандарова. Именно его ведомство отвечает за выдачу лицензий на разработку полезных ископаемых и следит за соблюдением всех норм промышленниками.

- По Кармаскалинскому району поток жалоб просто неисчерпаем. Перерыли весь район. Карьеры нам нужны, у нас большое дорожное строительство идет. Я за то, чтобы все было в рамках тех лицензий, которые были выданы, в рамках тех географических границ, в рамках объемов и соблюдения всех условий. Мое поручение звучит следующим образом: я прошу комиссию (по пользованию недрами. – Ред.) взять полностью в работу весь Кармаскалинский район. Начинайте на заседания приглашать недрапользователей. Еще раз повторю: песок нам нужен. Давайте по-человечески его добывать, - подытожил Хабиров.