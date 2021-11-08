«Машину ей подарил папа»: страшное ДТП забрало жизнь 19-летней студентки из Башкирии

Девушка мечтала стать учителем и работать с детьми. Фото: соцсети

Стали известны подробности вчерашней аварии в Дюртюлинском районе, где погибла молодая девушка, а еще 6 человек были госпитализированы. Напомним, все произошло около 5 часов вечера на подъезде к Дюртюлям. Там лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» под управлением 19-летней жительницы Шаранского района и встречный «Хендай Крета», за рулем которой находился 40-летний местный житель. От удара обе машины выбросило с обочины в кювет. Больше всего пострадала отечественная легковушка – ее водительница погибла мгновенно до приезда скорой, ее 19-летнюю пассажирку в бессознательном состоянии увезли на скорой. Медицинская помощь понадобилась и трем пассажирам иномарки, включая двух девочек 16 и 10 лет.

Машину от удара вынесло в кювет. Фото: ГИБДД по РБ

Сейчас по факту смертельной аварии дорожные полицейские проводят проверку, устанавливая все причины и обстоятельства случившегося.

«ВСЕГДА ВОДИЛА ОЧЕНЬ АККУРАТНО»

Погибшей в аварии девушкой оказалась 19-летняя студентка. Девушка училась в бирском филиале БашГУ на факультете педагогики, и в тот роковой день вместе с подругой ехала из дома в Бирск на учебную практику. Вероятно, машину закрутило на скользкой дороге, из-за чего и произошло столкновение.

- Несмотря на то, что водительский стаж у нее был всего 10 месяцев, Глюза всегда водила очень аккуратно. Никогда не превышала скорость, соблюдала все правила. Эту машину ей подарил папа, и она ей очень гордилась и берегла, - рассказывает подруга погибшей девушки.

Машину погибшей подарил ее отец. Фото: соцсети

Друзья и знакомые вспоминют погибшую. как очень активного и жизнерадостного человека. Она с радостью ходила на занятия, участвовала в общественной жизни университета, а в свободное время даже подрабатывала мастером ногтевого сервиса. У погибшей девушки осталась родная сестра, которая, как и родители, сейчас убита горем.

- Спи спокойно, малышка моя. Мы будем о тебе помнить вечно, ведь ты была самым добрым человеком на этом свете! Помним. Любим. Скорбим, - соболезнует подруга Аделина З.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным погибшей