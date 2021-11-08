Как оказалось, у многих жителей региона стек срок действия QR-кодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 8 ноября жителей Башкирии напугали просроченные сертификаты о вакцинации от коронавируса, которую они проходили больше шести месяцев назад.

Сотрудники редакции «КП-Уфа» также с удивлением обнаружили, что их сертификаты о вакцинации от COVID-19 оказались просроченными. Зайдя на сайт Госуслуг мы увидели, что срок документа истек, хотя ранее он должен был действовать ровно год с момента второй прививки. Поначалу в региональном Минздраве подтвердили эту информацию, но позднее выяснилось, что в системе Госуслуг произошел сбой.

- По срокам действия сертификатов о вакцинации вопрос не к Минздраву республики. Скорее всего, из-за того, что с сегодняшнего дня вводится новая форма сертификатов в программном обеспечении Госуслуг произошел сбой. Скоро срок действия сертификатов будет восстановлен, - заявила в беседе с «КП-Уфа» пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софья Алешина.

Ранее о том, что сертификаты о вакцинации от коронавируса внезапно перестанут действовать, никто не предупреждал. Возникшая техническая неисправность вызвала возмущение у жителей республики.

- Срок моего сертификата о вакцинации от коронавируса должен был действовать до 17 марта 2022 года. Каково же было мое удивление, когда на сайте Госуслуг я увидел, что срок действия этого документа у меня истек еще 17 сентября. Что это на самом деле означает? А то, что теперь я фактически не привит от ковида, - говорит житель Уфы.

К слову, корреспондент «КП-Уфа» отправился прививаться от коронавируса еще в феврале, когда в Башкирии еще не было массовой вакцинации, а самой вакцины «для населения» не было.

Отмечается, что срок действия неожиданно измененных сертификатов, скорее всего, будет восстановлен в течение суток. Проще говоря, QR-коды должны будут вновь действовать один год.

Напомним, с недавних пор попасть в торговые центры, бассейны, фитнес-залы и другие общественные места возможно только при предъявлении специального QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса. Недавно даже поднялся вопрос о том, чтобы проверять сертификаты в общественном транспорте – такую инициативу всерьез обещали рассмотреть на заседании регионального антиковидного оперативного штаба.

Тем временем, власти Башкирии не стали продлевать «антиковидные длинные выходные» - с 8 ноября большинство сотрудников предприятий и организаций вновь вышли на работу. При этом в республике сохраняются ограничения, введенные указом главы региона.

Обновление от 13:00 8 ноября

- Срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации от коронавируса, остается прежним. QR-коды восстанавливаются, - заявление Минздрава и Минцифры РФ.