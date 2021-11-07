«Едва успели вытащить детей через окно»: в Башкирии в пожаре едва не погибла многодетная семья

В тот вечер супруги с детьми уже ложились спать, как неожиданно вспыхнула проводка

В Башкирии многодетная семья едва не погибла в пожаре, лишь по счастливой случайности им удалось спастись. Все произошло накануне ночью в селе Аскарово Абзелиловского района. Супруги с тремя маленькими детьми (младшему малышу даже нет еще и трех месяцев) уже собирались ложиться спать, как неожиданно замкнуло проводку, после чего дом быстро начал разгораться.

- Сестра вместе с детьми находилась в спальне, как неожиданно во всем доме погас свет. Через пару минут она увидела, что уже полыхает крыша. Она только успела крикнуть мужу, что дом горит, как в ту же минуту начал гореть и плавиться потолок. Сестра схватила детей в охапку и попыталась выйти в коридор, но там тоже уже все полыхало. К счастью, соседи не спали. Они подбежали и помогли им выбраться через окно. Муж бросился к колонке, чтобы попытаться потушить пламя, но из-за того, что свет был отключен, колонка не работала. Так и остались буквально за 10 минут без дома на улице – босые и полуодетые, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» сестра погорелицы Зильда Карагужина.

Дом сгорел дотла буквально за считанные минуты

Сейчас погорельцев приютили у себя родственники. Семья растеряна и не знает, как быть дальше: дом сгорел полностью и восстановлению уже не подлежит. В пепел превратились все вещи, документы, деньги, техника, в огне погибли и два маленьких котенка, которых так любили дети.

- До сих пор мы так точно и не знаем, из-за чего же случился пожар. Вроде как проводку замкнуло со стороны улицы, но почему же вспыхнул дом? Сейчас все будут устанавливать в МЧС, - добавила Зильда Карагужина.

Сейчас семья Закирьяновых очень нуждается в помощи. Супругам резервное жилье как погорельцам в администрации не предоставили, ограничившись небольшой компенсацией. Где теперь будет жить семья с тремя маленькими детьми – пока неизвестно.

Если и вы хотите помочь семье, то можете сделать посильный вклад (карта привязана к номеру 8(917)456-87-08 на имя Закирьяновой Земфиры Салимьяновой).