«Копил на машину давно»: подробности аварии с грузовиком под Уфой, где погиб 18-летний водитель

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Стали известны подробности жуткой аварии, произошедшей сегодня рано утром под Уфой. Напомним, на дороге между Авдоном и деревней Подымалово на обледенелой дороге лоб в лоб столкнулся грузовой фургон «Ман» и ВАЗ-2107. От жесткого удара легковушку смяло и разорвало в клочья. Прибывшим спасателям пришлось использовать специнструмент, чтобы разрезать искореженный металл и извлечь из салона тело погибшего водителя.

Как оказалось, за рулем «семерки» находился 18-летний житель деревни Николаевки Кузьма С. Как сообщили в региональном ГИБДД, у парня не было водительских прав. Скорее всего, неопытность плюс сильный гололед и стали причиной рокового столкновения.

- Видно, что стоит зимняя резина. Только вот шипов маловато. Да и опыта мало было, на сегодняшнем гололёде даже более опытные водители могут попасть в ДТП. Соболезнования родным парня, - отмечают комментаторы в соцсетях.

Знакомые погибшего парня подтвердили, что машина была его собственная, и у родителей он ее не брал.

- Машина была его собственная, он копил на нее давно, и на 18 лет исполнил мечту. Водил всегда аккуратно, что же произошло в этот раз – не ясно. Все произошло рано утром, тело сейчас в морге. Родители до сих пор не могут прийти в себя от горя, ведь Кузьма был их младшим любимым сыном, - рассказала знакомая погибшего парня.

Друзья и близкие вспоминают Кузьму С. только добрыми словами – всегда веселый, добродушный, любящий пошутить. 3 декабря парню должно было исполниться 19 лет, но до своего дня рождения он не дожил.

- Хороший был мальчишка. Пусть земля тебе будет пухом, не верится просто… Соболезнования родным, – скорбит Альбина К.

- Жаль пацана. И жизни не увидел толком, - соболезнует Олег З.

Отметим, что сегодня ночью и завтра утром в Башкирии на дорогах ожидается сильный гололед. В ГИБДД республики уже выступили с предупреждением к водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье Кузьмы С.