«Качественные анализы теперь доступны каждому»: как в Башкирии проходит реформа медицинских лабораторий

Необходимость реорганизации лабораторий в республике назревала давно Фото: Павел МАРТИНЧИК

Недавно в Башкирии горячо обсуждалась новость о грядущей централизации медицинских лабораторий, хотя проект запустили еще в начале 2020 года. Многие медики-лаборанты всерьез переживали, что могут потерять работу, ведь большая часть работы теперь будет выполняться автоматически, с помощью высокотехнологичного медицинского оборудования.

Чтобы собственными глазами увидеть, как сейчас будет организована лабораторная служба в Уфе, как будут выполняться анализы, а также убедиться, что централизация лабораторий – действительно необходимый шаг, «Комсомолка» приняла участие в пресс-туре, который организовал региональный Минздрав.

УСТАРЕВШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ИССЛЕДОВАНИЙ

Лабораторную диагностику без преувеличения можно назвать основой современной медицины. Без анализов невозможно поставить точный диагноз пациенту, составить план лечения и его корректировку, а также отследить динамику заболевания. К сожалению, далеко не все лаборатории могут похвастаться современным оборудованием, поэтому зачастую результаты анализов ранее оказывались неточными. Кроме того, в лабораториях в отдаленных городах и районах республики проводилось довольно ограниченное количество исследований, поэтому чтобы сдать анализы на гормоны или онкомаркеры, жителям приходилось ехать в Уфу или прибегать к услугам коммерческих клиник, а потом еще несколько дней ждать результаты.

Теперь даже в отдаленных районах можно сдать анализы из расширенной панели исследований Фото: Яна БАЗЕКИНА

- В 2020 году мы приняли решение об образовании трехуровневой системы лабораторной службы. Уже было очевидно, что во многих лабораториях серьезно устарела материально-техническая база, оборудование сильно изношено, - отметил глава регионального Минздрава Максим Забелин. – При этом сразу хочется отметить, что ни одна из лабораторий не будет закрыта, просто все они будут трансформированы. Часть исследований по-прежнему будет проводиться в лабораториях первого уровня, часть лабораторий в стационарах будет продолжать работать в неотложном формате - все исследования будут проводиться круглосуточно и в течение часа, и усовершенствованные лаборатории второго и третьего уровня.

Что же представляет собой трехуровневая система лабораторной службы? Клинико-диагностические лаборатории первого уровня будут заниматься забором биоматериалов у пациентов, после чего пробирки для исследований будут доставляться (курьерской службой или на такси!) в лаборатории второго уровня. Всего в Башкирии функционирует 11 таких учреждений, а вот лаборатория третьего уровня в республике пока одна – в РКБ им. Куватова, поскольку это медучреждение республиканского уровня, где оказывается специализированная и высокотехнологичная медпомощь.

Все пробирки теперь сортируют не лаборанты, а аппарат Фото: Яна БАЗЕКИНА

ЛАБОРАТОРИИ БУДУЩЕГО – УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ

Перед тем, как познакомиться с работой клинико-диагностической лаборатории второго уровня, журналистов пригласили оценить удручающее состояние республиканского кожно-венерологического диспансера, расположенного в здании 1939 года постройки. По словам главного внештатного специалиста по дерматовенерологии и главного врача РКВД №1 Наиля Уразлина, технике здесь больше 10 лет, поэтому она часто выходит из строя, а потом месяцами простаивает в ожидании ремонта.

- В 2020 году в нашем диспансере уже была оптимизирована ВИЧ-лаборатория, ее присоединили к СПИД-центру. Сейчас мы продолжаем выполнять специфические исследования – на сифилис и гепатит, и в этом направлении пока все останется на своих местах. Что касается работы основной лаборатории, то никто из наших сотрудников работу точно не потеряет. Все они перейдут в ПЦР-лабораторию, где сейчас большая нехватка медицинских кадров. А в освободившихся помещениях мы оборудуем кабинеты для приема пациентов, - уточнил Наиль Уразлин.

И вот, наконец, главная цель нашего пресс-тура: та самая клинико-диагностическая лаборатория второго уровня. Одна из первых таких лабораторий в Уфе была организована на базе ГКБ №13. Контраст поражает: просторные светлые отремонтированные помещения, оборудованные по последнему слову техники. Медперсонала здесь не так много – основную часть работы выполняет компьютеризированная техника. Отсюда – высокая точность результатов и сведенный к минимуму риск человеческого фактора.

Благодаря централизации лабораторий себестоимость анализа снизилась с 200 до 30 рублей Фото: Яна БАЗЕКИНА

Пробирки с биоматериалами загружаются в специальный аппарат, который их уже сортирует по отделам – ИФА (гормоны, онкомаркеры), биохимия и др. Таким образом лаборантам уже не приходится самостоятельно сортировать пробирки. При этом у каждой пробирки есть собственный штрихкод, поэтому результаты невозможно перепутать. После сортировки пробирки передаются на дальнейшее исследование, а результаты автоматически заносятся в единую систему РМИАС. Их может увидеть не только лечащий врач, который назначил анализы, но и специалисты других клиник, если пациент решит обратиться к ним. Важное преимущество: результаты анализов точно не потеряются, и это важно для отслеживания динамики заболевания и корректировки лечения.

- При этом все равно система остается закрытой. Например, результаты анализов на ВИЧ, сифилис, гепатиты может увидеть только тот врач, который их назначил, - подчеркивает заведующая лабораторией Светлана Музюкова.

На сегодняшний день в лабораторию ежедневно поступает около 5-6 тысяч пробирок и проводится более 40 тысяч исследований. Всего в лаборатории работают 35 сотрудников, которые прошли специальную сертификацию.

ЭКОНОМИЯ – ВО БЛАГО

По словам главного внештатного специалиста по клинической лабораторной диагностике Фаниля Билалова, масштабная реформа лабораторной службы позволит каждому жителю Башкирии рассчитывать на доступность даже довольно редких анализов и быть уверенным в том, что он вовремя получит самые точные результаты.

Исследование тестов на ковид проводится в закрытых и защищенных помещениях Фото: Яна БАЗЕКИНА

- Ежегодно в Башкирии выполняется более 100 млн анализов. Если раньше в районных поликлиниках была доступна панель только из 30 видов анализов, то сейчас в любом пункте заборов материалов можно выполнить более 430 видов исследований. При этом себестоимость одного анализа в старых лабораториях доходила до 200 и более рублей, а сейчас она снизилась до 30 рублей и меньше. Сэкономленные средства можно пустить на обновление оборудования, на повышение зарплаты медицинскому персоналу или покупку дорогостоящих лекарств, - отметил специалист.

По словам Максима Забелина, качество - еще один важный результат, который удалось достигнуть при централизации лабораторий.

- В маленьких лабораториях при устаревшем оборудовании невозможно добиться стопроцентной достоверности результатов анализов, которая у нас сейчас есть. Сейчас все пациенты из других городов и районов могут рассчитывать на то, что они получат такие же точные результаты анализов, как и в Уфе. У всех есть равная доступность к качественной медицинской услуге. Ну и немаловажно, что в любой точке республики в течение суток пациент может получить результаты анализов, которые будут прикреплены к его электронной медкарты, - перечисляет глава Минздрава Башкирии.

А ЧТО ЖЕ БУДЕТ С МЕДИКАМИ-ЛАБОРАНТАМИ?

Также в Минздраве подчеркивают: несмотря на централизацию, все лаборатории в республике будут сохранены, а сотрудники не останутся без работы. И хотя по плану сокращению подлежат около 123 сотрудников (более половины из которых пенсионеры), все они продолжат работу в системе здравоохранения. Им будет предложено пройти переподготовку или переквалификацию – например, для работы лаборантами в рентген-кабинетах.

- Мы постоянно проводим плановую разъяснительную работу с медиками. Недавно в Уфе состоялась встреча с нашими коллегами, куда также были приглашены юристы, кадровики, представители нашего профсоюза. Все необходимые меры защиты, которые предусмотрены трудовым кодексом, действуют. У нас нет необоснованных увольнений, сокращений. Конечно, мы понимаем, что у некоторых наших коллег есть опасения, поэтому мы готовы работать с каждым, предложить варианты трудоустройства, переобучения и другие форматы работы, - заверил Максим Забелин.