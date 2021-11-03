Цены полетели вверх: насколько за год подорожало строительство частного дома в Башкирии

Жители городов Башкирии все чаще задумываются о собственном доме в пригороде Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как известно, строительный сезон в Башкирии завершается поздней осенью, незадолго до наступления первых серьезных холодов. К этому времени, как правило, рабочие на многочисленных стройках частных домов завершают наружные работы и переходят к внутренней отделке. Новоиспеченные хозяева собственных «поместий» планируют новоселье, а хозяева строительных фирм довольно потирают руки и считают прибыль.

В этом году жители республики, пожелавшие построить на собственном участке небольшой, но уютный домик, столкнулись со значительным подорожанием всего и вся. За год с небольшим, мечта о собственном частном доме в пригороде Уфы существенно выросла в цене, но спрос на «фазенды» все равно ставит рекорды. «Комсомолка» разбиралась, насколько с начала пресловутой пандемии коронавируса подорожало строительство домов и в чем причина такого резкого скачка цен.

ЦЕНЫ ВЗЛЕТЕЛИ

В Башкирии строительный сезон стартует в самом конце апреля, а завершается в конце ноября. А это значит, что именно поздней весной частники начинают массово закупаться стройматериалами. Каково же было их удивление в этом году, когда будущие домовладельцы увидели резко подорожавшую доску, металл и кирпич.

По данным официальной статистики, ценники на строительные материалы резко поползли вверх в мае 2021 года. По сравнению с апрелем того же года пиломатериалы подорожали на 26%, а за январь-май итоговый рост составил аж 57,9%. Значительно подорожала кровля: рубероид, еврошифер и металлочерепица за месяц прибавила от 6 до 12,7%, а с начала года рост цен на эти материалы составил от 9,4 до 45,2%.

Подросли цены в мае 2021 года и на красный кирпич и отделочные материалы, такие как ламинат, линолеум, краски и эмали – по сравнению с апрелем рост составил от 1,2 до 5,7%.

Спрос на небольшие дома в пригородах российских мегаполисов значительно вырос с начала пандемии коронавируса Фото: Олег АДАМОВИЧ

Уже к июню 2021 года стало понятно, что цены на абсолютное большинство стройматериалов устремились в космос. Сами продавцы в строительных супермаркетах и на рынках отмечали, что некоторые «расходники» подорожали в полтора или даже в два раза. Например, за кубометр сосновой доски в начале строительного сезона 2020 года нужно было отдать порядка 8 тысяч рублей, а к лету 2021 года уже от 15 до 18 тысяч рублей. По данным Башстата в июне 2021 года, по сравнению с июнем 2020-го цены на стройматериалы в целом выросли на 33,8%.

Не удивительно, что при таком росте цен средняя смета на строительство частного дома также значительно подросла. Теперь каждый желающий построить на собственном участке частный дом должен будет заплатить за материалы и их доставку как минимум на 50% больше, чем годом ранее.

В ЧЕМ ПРИЧИНА

В июне 2021 года власти Башкирии признали, что стройматериалы все-таки подорожали. В региональном министерстве торговли и услуг так прокомментировали ситуацию.

- Снижение курса рубля увеличивает экспортную альтернативу отечественных компаний, что также способствует росту цен на строительные материалы, - заявили тогда в ведомстве.

Что же это значит? Если перевести с чиновничьего на русский язык, получается примерно следующее: производители стройматериалов получили заказы на свою продукцию из-за рубежа и стали продавать ее туда за валюту. Но не могут же они одни и те же материалы продавать одним дороже, а другим – дешевле? Это не выгодно. Вот и стали отечественному потребителю продавать тот же металл или пиломатериалы по такой же цене, как на экспорт. А потом рубль подешевел, вот и поползли цены вверх.

Экономист Всеволод Спивак считает, что нынешняя ситуация сложилась из-за того, что совпали рост цен на жилье и увеличение спроса.

- Резкий рост цен и, одновременно, спроса на жилую недвижимость в России, помноженный на опережающую общемировую инфляцию на сырье и материалы, привел к тому, что рост цен на некоторые материалы превысили двукратную отметку. Совокупный рост себестоимости строительства в этих условиях, я бы осторожно ценил в районе 40 процентов. При этом, в зависимости от конкретного состава работ, подорожание может быть намного более существенным, - подчеркнул Всеволод Спивак.

ДОРОГАЯ РАБОЧАЯ СИЛА

Ни для кого не секрет, что значительно подорожали не только стройматериалы, но и услуги по их доставке. Например, летом 2021 года за аренду экскаватора-погрузчика на 4 часа житель пригорода Уфы должен был выложить 10 тысяч рублей. Или чтобы погрузить и вывезти строительный и прочий мусор с участка на небольшой грузовой «Газели» нужно было выложить порядка 6,5 тысяч рублей. Такие данные в беседе с «КП-Уфа» озвучил житель Башкирии Иван Зорин.

Он же отмечает, что, например, одна доставка с погрузкой и разгрузкой трехтонным КамАЗом с манипулятором обошлась ему в 6 тысяч рублей, а аренда мощного 25-тонного крана в 8 тысяч рублей.

Некоторые стройматериалы в этом году в Башкирии подорожали в полтора-два раза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В свою очередь, параллельно с подорожанием материалов и услуг по их доставке, выросли и расценки за строительные работы. Большинство экспертов сходятся во мнении, что пандемия коронавируса и здесь оказала существенное влияние на рынок. Но, как оказалось, свою роль сыграла и программа льготной ипотеки.

- Помимо общего уровня инфляции, дополнительным драйвером роста цен на строительные работы стало уменьшение количества мигрантов, вызванное ограничениями на перемещения, введенные в качестве меры борьбы с распространением ковида. В условиях нехватки рабочих рук в строительных профессиях, резко растут зарплаты каменщиков, кровельщиков и вообще всех, кто может «работать руками», - рассказал «КП-Уфа» экономист Всеволод Спивак.

По его словам, на сегодняшний день зарплаты каменщиков, например, в регионах превысили 100 тысяч рублей, а в столице еще раза в полтора-два выше.

- Также ситуация в разных сферах строительного рынка была деформирована действием льготной ипотеки, - поясняет экономист.

Казалось бы, причем здесь льготная ипотека? Все очень просто: недавно правительство одобрило использование этой меры поддержки на строительство частных домов. А это привело к повышению спроса на пригородные дома.

СКОЛЬКО СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ

Мы поинтересовалась у домовладельцев, которые строились в 2021 году во сколько им обошлось строительство собственного «поместья». В беседе с «КП-Уфа» молодая мама Регина Даутова рассказала, что они вместе с супругом подготовили проект еще осенью 2020 года, но сама стройка началась лишь в этом сезоне.

Строительством дома супруг Регины Даутовой занимался самостоятельно, не привлекая рабочих

- Смета тоже составлялась заранее, мы изучили средние цены на рынке и приплюсовали 20% к получившейся сумме в качестве «страховочных». В итоге к весне некоторые позиции подорожали в два-три раза и нам срочно пришлось переделывать проект - изначально хотели дом из газобетона, но в итоге перешли на каркасный, - говорит Регина.

По ее словам, всю работу по строительству, начиная от фундамента и до кровли, ее супруг выполнял сам, без найма рабочих. В итоге, на строительство каркасного деревянного дома с ЦСП в качестве обшивки и площадью 98 квадратных метров у них ушло 1,3 млн рублей. В эту сумму им обошлись стройматериалы, расходники и прокат некоторых инструментов.

- Итого мы имеем: фундамент глубиной метр, каркас из сухой строганой доски, обшивка каркаса, теплые полы по всему дому, канализация и септик (два колодца по три кольца), окна, входная дверь, металлочерепица с софитами, утепление стен минеральной ватой в 150 миллиметров, скважина на участке, разводка газовых труб, но пока газ не подключен, - рассказывает Регина Даутова.

По словам девушки, общий бюджет строительства составлял 1,5 млн рублей и фактически они в него уложились. Но, с оговоркой.

- Честно говоря, если бы мы строились в 2020 году, то 1,5 млн рублей нам бы хватило, чтобы довести дом до чистовой отделки, а в этом году - только до черновой, - подытожила молодая мама.