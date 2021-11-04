«Умирают с ложкой во рту»: главврач о том, как на самом деле обстоят дела в башкирских ковид-госпиталях

Ситуация в уфимских ковид-госпиталях пока еще остается очень напряженной Фото: Олег УКЛАДОВ

Летом 2021 года стало понятно: жители Башкирии устали переживать из-за коронавируса и расслабились. «Маски, социальная дистанция, вакцинация – да кому все это нужно!» - думали многие, и последствия не заставили себя долго ждать. Начиная с середины августа, заболеваемость и смертность выросли в несколько раз, а в октябре ежедневный прирост новых инфицированных составил более 650 человек.

Почему, несмотря на активную вакцинацию, продолжает расти число заболевших, чем опасны мутации вируса, и как справляются с эпидемией ковид-госпитали, в беседе с «КП-Уфа» рассказал главный врач Демской городской больницы Фанил Шамигулов.

«НАГРУЗКА ОГРОМНАЯ, НО МЫ ГОТОВЫ КО ВСЕМУ»

Впервые пациентов с коронавирусом Демская городская больница приняла в марте прошлого года, и вот уже второй год врачи отчаянно сражаются на передовой с эпидемией. Уникальность Демского ковид-госпиталя состоит и в том, что роддом при клинике перепрофилировали в единственное в республике отделение, куда привозят беременных и рожениц с коронавирусом.

- Именно как ковид-госпиталь мы работаем с самого начала пандемии. На сегодняшний день у нас развернуто 450 инфекционных коек, 120 из которых приходятся на роддом. В последние месяцы действительно наблюдается наплыв больных. Бывало, что госпиталь заполнялся на все 100 процентов, но все же, по рекомендации Минздрава, около 13 процентов свободного коечного фонда у нас есть. Роддом тоже переполнен – женщин с коронавирусом везут отовсюду. Конечно, нагрузка очень большая, но мы готовы абсолютно ко всему, - говорит Фанил Шамигулов.

Демский ковид-госпиталь начал принимать пациентов еще в марте 2020 Фото: Рустем АХУНОВ

Особая гордость – сплоченный коллектив медперсонала госпиталя. Здесь нет ни одного базового инфекциониста – терапевтам, хирургам, травматологам, акушерам-гинекологам и даже патологоанатомам за считанные часы приходилось обучаться, как лечить ковид у пациентов и как защититься самому от вируса.

- Более 80 процентов медперсонала (около 900 человек) – это наши сотрудники. Даже те, кто в прошлом году избегал работы в «красной зоне», все равно вернулись обратно. Так что в самом госпитале нехватки медиков мы не ощущаем. А вот в первичном звене очень серьезная нехватка кадров. Например, детская поликлиника обслуживает 25 тысяч населения Демского района, взрослая поликлиника – еще 57 тысяч. Приплюсуем участковую больницу в Авдоне и 4 ФАПа – туда никто особо не хочет идти работать. Сейчас наше первичное звено насчитывает 27 участков, а на одного участкового терапевта приходится почти 1800 человек, это колоссальная нагрузка! – говорит врач.

К счастью, проблем с лекарственным обеспечением и запасами кислорода у госпиталя нет - во многом, это заслуга республиканского Минздрава. При этом суммы, которые выделяются на препараты, просто астрономические. К примеру, упаковка препарата, блокирующего цитокиновый шторм, стоит порядка 50-70 тысяч рублей. Но без этих лекарств эффективное лечение попросту невозможно.

С лекарствами и кислородом проблем в госпитале нет Фото: Олег УКЛАДОВ

«МНОГИЕ УСТАЮТ, СДАЮТСЯ И УМИРАЮТ»

Медики бьют тревогу: вирус мутировал и гораздо сложнее поддается лечению, чем в начале эпидемии.

- Мы видим, что все чаще заболевают беременные женщины, маленькие дети. Реанимации просто переполнены! У себя в госпитале мы уже на каждом этаже организовали свои «мини-реанимации» - поставили специальные аппараты для промежуточной вентиляции легких, так что, если у пациента резко начнет снижаться сатурация, мы можем быстро поднять ему уровень кислорода в крови, - отмечает Фанил Шамигулов.

Доктор подчеркивает, что в первую очередь благоприятный исход лечения зависит именно от самого пациента. И очень удивительно, что многие скептически относятся к врачебным рекомендациям.

- Уже давно доказано, что прон-позиция (когда больной лежит на животе – Ред.) – необходимый пункт лечения коронавируса. Конечно, для беременных, людей с лишним весом или «сердечников» лежать на животе очень тяжело и дискомфортно. Поэтому многие не слушаются и не выполняют рекомендации, вот и приходится врачам ходить по палатам и переворачивать пациентов хотя бы на бок. Тоже и с кислородом: для кого-то слишком кислый, для кого-то сладкий, кому слишком сильное давление. Многие стараются стянуть маску и дышать самостоятельно, при этом сатурация падает мгновенно. А сколько было случаев, когда пациенты снимали кислородную маску, чтобы поесть, да так и умирали с ложкой во рту? Тяжело, но другого просто не дано! К сожалению, многие устают, сдаются и умирают, - вздыхает доктор.

Очень важно для пациента оставаться в прон-позиции Фото: Иван МАКЕЕВ

В качестве примера того, как действительно нужно бороться за свою жизнь, Фанил Шамигулов приводит историю 40-летнего пожарного (и отца четверых детей по совместительству). Он попал в госпиталь с 96-процентным поражением легких, 40 дней пробыл в реанимации на ИВЛ, но все же выжил, пошел на поправку, а через полгода даже вернулся на работу!

- Он буквально зубами цеплялся за жизнь, поэтому и выжил. А другие просто опустили руки и умерли. Вирус вообще отрицательно влияет на психику: многие становятся плаксивыми, мнительными, появляется страх смерти. Особенно тяжело, когда женщина в роддоме просто «выключается» и никак не реагирует на увещевания доктора. Приходится обращаться за помощью к родственникам, а иногда и за консультацией к психиатру. Многие вообще начинают активно сопротивляться лечению, за такими пациентами требуется постоянный присмотр, - говорит врач.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ВАКЦИНАЦИИ НЕТ!

Главный врач ковид-госпиталя подчеркивает: вакцинация, строгие ограничения, самоизоляция, требование носить защитные маски – это не просто прихоти властей, а вынужденная необходимость.

- У нас тоже есть потери – мы похоронили доктора, старшую акушерку, двух водителей. Медикам сложнее в том плане, что они получают наибольшую концентрацию вируса, поэтому даже прививка не всегда спасает от заболевания. Однако никакой другой альтернативы вакцинации на сегодняшний день в мире не существует, поэтому прививка – единственный способ остановить пандемию.

Еще одно коварное свойство вируса, из-за которого люди заболевают целыми семьями, это возможное его бессимптомное носительство. С учетом того, что многие носят маску «для галочки», спустив ее до подбородка, или вовсе забывая о ней, заражаемость увеличивается в геометрической прогрессии. Про слабые темпы вакцинации и говорить не приходится.

Каждому пациенту врачи стараются уделить максимум внимания Фото: Олег УКЛАДОВ

- У нас только 10-15 процентов пациентов – вакцинированные. А в роддоме так и вовсе абсолютное большинство – непривитые, отсюда и тяжелое течение болезни, и летальные случаи. Беременность, гормональная перестройка – и без того огромный стресс для организма женщины. А если есть хроническое заболевание, то ситуация может быть очень серьезной. Иногда мы оказываемся перед выбором, кого спасти: мать или ребенка. К сожалению, бывают такие случаи, когда никого не удается спасти… Кроме того, в последнее время стали регистрироваться случаи вертикальной передачи вируса от матери к ребенку. Это говорит о том, что вирус стал агрессивнее, - подчеркивает доктор.

Удивительно, но активнее всего вакцинации сопротивляется пожилое население, а также те, кто проживает в глубинке республики. Кто-то опасается «побочек», кто-то последствий, вот только смертность среди населения 60+ стремительно продолжает расти.

Фанил Шамигулов признается, что беременные женщины стали тяжелее переносить коронавирус Фото: Рустем АХУНОВ

- Да, молодежь сейчас тоже активно более, но лучше реагирует на лечение и выздоравливает, потому что у организма есть большие резервы. Впрочем, если есть лишний вес, хронические болезни, например, диабет, и отсутствие прививки – тогда и молодой может оказаться в реанимации, - подмечает Фанил Шамигулов.

«ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПРИВИВКИ ОРГАНИЗМ ОСОБЕННО УЯЗВИМ»

Говоря о вакцинации, нельзя не затронуть важный момент, который интересует многих жителей республики. Почему даже после прививки человек заболевает, и так ли действительно эффективна вакцина, как утверждают медики?

- Предположим, человек привился первым компонентом. Иммунный ответ у него сформируется только через три недели, и в это время его организм особенно уязвим. То есть антитела еще не выработались, а человек уже начинает разгуливать по общественным местам, а то и без маски. Мол, а что, я же привился – значит, защищен! Это не так. Второй момент – появились так называемые супер-распространители коронавируса. Это те люди, у которых нет абсолютно никаких симптомов и проявлений болезни, и при этом они активно распространяют вирус. Ну и в-третьих, очень агрессивный штамм. Отсюда такая высокая заболеваемость, - объясняет главный врач демского ковид-госпиталя.

Впрочем, медики не унывают: как показывает история, даже самую затяжную пандемию рано или поздно удается победить. В случае с коронавирусом это тоже всего лишь вопрос времени и… ответственности людей.

- Как врач, я хочу обратиться ко всем жителям нашей республики, особенно, к пожилым. Пожалуйста, выполняйте все рекомендации медиков. Вакцинируйтесь, соблюдайте самоизоляцию, поменьше бывайте в общественных местах, носите маску, ведь доказано, что она снижает концентрацию вируса в 5-8 раз! Будьте благоразумными гражданами, если не хотите оказаться в стенах ковид-госпиталя, - пожелал Фанил Шамигулов читателям «Комсомолки».