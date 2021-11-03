«Четыре экипажа за ней гнались!»: что известно о ДТП, в котором погибла уфимка за рулем «Nissan Juke»

Фото: ГИБДД по Башкирии

Поздно вечером, 2 октября, в Уфе произошла страшная трагедия - на въезде в Затон погибла женщина за рулем «Nissan Juke».

Известно, что она двигалась по Алексеевскому шоссе. Женщина не справилась с управлением и на полной скорости врезалась в электроопору. В результате ДТП она получила тяжелейшие травмы и скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Очевидцы в социальных сетях поделились, что женщина двигалась по шоссе с огромной скоростью и уходила от погони ДПС.

– Женщина за рулем была, скорее всего пьяная. Четыре экипажа за ней гнались. Прямо перед глазами в щепки разлетелось все. Проезжала мимо, сердце защемило, ужасное зрелище. Эти гонки убивают людей. Не первый раз уже. А на месте столба могла оказаться другая машина, жертв могло быть больше, – делятся впечатлениями уфимцы.

Версию о ночной погоне «КП-Уфа» подтвердили в ГИБДД Башкирии. Там сообщили, что вечером 2 ноября в дежурное отделение полка ДПС по городу Уфа поступило сообщение о том, что нетрезвая женщина совершила угон автомобиля «Nissan Juke». Постам ГИБДД была дана команда задержать нарушительницу.

Изначально автомобиль заметили в районе Южного проезда по проспекту Октября. Сотрудники ГИБДД башкирской столицы включили проблесковые маячки и звуковой сигнал и начали преследование. Полицейские потребовали водителя немедленно остановиться, но женщина только прибавила скорость.

– Во время преследования водитель неоднократно проезжал на запрещающий сигнал светофора, выезжая на полосу предназначенную для встречного движения, создавая угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Далее при движении по Алексеевскому шоссе водитель допустил наезд на металлическое ограждение с правой стороны по ходу движения, после наехал на электроопору. В результате дорожно-транспортного происшествия 38-летняя женщина, управлявшая вышеуказанным транспортным средством, скончалась на месте ДТП, – рассказали нам сотрудники ГИБДД по Башкирии.