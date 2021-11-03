Уфимский фотограф заснял транспортировку коня к месту установки. Фото: из личной коллекции Максима Холодилина

Накануне в сети появились уникальные фотографии важнейшего для Уфы исторического события – установки памятника Салавату Юлаеву. Ранее нигде не публиковавшиеся снимки выложил у себя на странице в социальной сети уфимец Максим Холодилин.

События, попавшие в объектив фотоаппарата, произошли, по всей видимости, зимой 1966/67 годов. Именно тогда начался активный этап подготовки к монтажу памятника национальному герою башкирского народа. Конная статуя работы прославленного скульптора Сосланбека Тавасиева была отлита на ленинградском заводе и доставлена в Уфу по частям. К месту постоянного пребывания Салавата доставляли тракторами, а затем с помощью кранов уже собирали в единый монумент. Как известно, памятник сделан из бронзированного чугуна – различные части как бы накладывали друг на друга и скрепляли сваркой.

Установка памятника на высоком берегу реки Белая. Фото: из личной коллекции Максима Холодилина

На кадрах из далекого прошлого хорошо видны масштабы конной статуи Салавата Юлаева. На одном из фото автор заснял, как три бульдозера везут расположенного на специальном постаменте коня, на котором скоро будет восседать башкирский батыр. А на другой фотографии человек склонился над саблей, которая скоро будет висеть на боку у воина.

Наверняка жители гости Уфы задумывались о том, насколько действительно велика статуя. Благодаря ранее опубликованным и совершенно новым фотографиям можно оценить ее истинные размеры.

Один из первых снимков памятника Салавату Юлаеву в Уфе. Фото: из личной коллекции Максима Холодилина

Недавно власти Башкирии признали, что памятник Салавату находится в аварийном состоянии и его необходимо срочно реставрировать. Недавно появилось видео изнутри самой статуи.Памятник национальному башкирскому герою работы Сосланбека Тавасиева был открыт 17 ноября 1967 года. За работу над ним скульптору присудили Государственную премию СССР. Сегодня памятник Салавату Юлаеву является не просто конной скульптурой, но символом Башкирии – он вопреки всем международным правилам науки о гербах изображен на государственном гербе республики.

На этом фото можно оценить истинный размер сабли башкирского батыра. Фото: из личной коллекции Максима Холодилина

Проект ремонта и реконструкции монумента уже готов, работы должны начаться летом 2022 года. Для это статую снимут с постамента и будут ремонтировать на площади рядом с его постоянным местом расположения.