«Химия была, но мы расстались» приходит в Башкортостан

«Химия была, но мы расстались» - всероссийский проект, цель которого - способствовать успешному лечению и реабилитации онкологических пациенток, используя ФОТОТЕРАПИЮ как метод психологической помощи. Кампания направлена на дестигматизацию рака, призвана разрушить ложные стереотипы и страхи в отношении людей с онкологическим диагнозом, сделать общество более толерантным и гуманным. В декабре этого года в Уфе пройдет первая фотосессия проекта. Для того, чтобы принять участие необходимо отправить свою историю на сайт http://мояфототерапия.рф. Фотографии героинь лягут в основу выставки в Уфе весной 2022 года и будут размещены на сайте проекта.

Ольга Павлова, фотограф, автор проекта:

«Для меня очень важно, чтобы как можно больше женщин приняли участие в нашем проекте, ведь чем громче будут звучать их голоса, тем скорее общество их услышит. Я горячо приветствую расширение нашей географии и благодарю новых членов нашей большой команды из Уфы за внимание к проекту и энтузиазм, с которым они помогают его развитию».

В республике проект реализуется при поддержке Благотворительного Фонда «Территория счастья», Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, центра женского здоровья «Белая роза», общественных организаций, женских сообществ.

Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан:

«Проект «Химия была, но мы расстались» делает важный вклад в социализацию людей с онкологией, улучшает их эмоционально-психологическое состояние и помогает настроиться на лечение. На мой взгляд, фототерапия будет инновационным способом поддержки. Данный проект очень важен, так как его цель – дестигматизация рака и психологическая поддержка пациенток с помощью фототерапии».

Зухра Гурова, руководитель центра женского здоровья «Белая роза»:

«Фотопроект поможет женщинам обратить внимание на своё здоровье, объединит женщин, проходящих в настоящее время лечение, поддержит надежду на полное выздоровление. Лидеры Проекта личным примером помогут обрести веру в победу с некогда безнадежным недугом».

Рак – табуированная тема в нашем обществе. Люди, болеющие раком, как правило, скрывают свой диагноз, подвергаются дискриминации и остро нуждаются в поддержке. Женщины – особенно. Сегодня в России 1,5 млн женщин живут с диагнозом РАК. 80% из них нуждаются в психологической помощи. Согласно данным ВОЗ, каждая 6-ая женщина в мире рано или поздно лично столкнется с онкологическим диагнозом. Крайне важно в этот момент, чтобы кто-то был рядом, помог принять диагноз и настроиться на лечение. Не менее важно для женщины в любых обстоятельствах оставаться привлекательной и желанной, чувствовать уверенность в своих силах.

В рамках проекта «Химия была, но мы расстались» запущен сайт «Моя фототерапия» (http://мояфототерапия.рф), где женщины, победившие рак или проходящие онкологическое лечение, могут поделиться своими историями. Сайт – это центр сообщества, транслирующий женщинам с онкологическим диагнозом, что красота сильнее болезни. Кроме мотивирующих фотографий, на сайте размещается полезная информация, адреса клиник, благотворительных фондов, советы экспертов. В результате рак из болезни, о которой нельзя говорить, превратится в пусть трудную, но умопостигаемую проблему, которую можно разрешить усилиями медицинских и общественных организаций.

Проект поддерживают амбассадоры, для которых тема борьбы с раком стала неотъемлемой частью жизни: Гелена Генс, Доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой онкологии и лучевой терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, главный онколог сети клиник К+31, руководитель клиники онкологии, персонализированного лечения и профилактики рака; Снежанна Георгиева, совладелица винодельни «Золотая Балка»; Людмила Улицкая, писатель, сценарист; Катерина Гордеева, журналист, писатель, автор книги и фильма «Победить рак»; Евгения Ананьева, клинический психолог, онкопсихолог, член международной ассоциации онкопсихологов IPOS, Регина Юркина, ТВ продюсер, маркетолог, Генеральный Директор МедиаБренд, Зам. генерального директора Национальной Ассоциации Телерадиовещателей.

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