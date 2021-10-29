Росреестр Башкирии отменил плановые проверки бизнеса до конца 2022 года

Управление Росреестра по Республике Башкортостан в соответствии с решением Правительства РФ не будет включать представителей малого и среднего бизнеса в план проверок в части соблюдения требований законодательства в сфере земельного надзора на 2022 год. Об этом рассказала заместитель руководителя регионального Росреестра Ленара Дегтярева на прошедшем заседании Общественного совета ведомства.

«Управление не будет включать в план проверок на весь следующий год представителей малого и среднего бизнеса. Вместо надзорных планируется проведение профилактических мероприятий», — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан Ленара Дегтярева.

Также Управление планирует сократить количество проверок соблюдения земельного законодательства в отношении физических лиц – к ним будет применяться риск-ориентированный подход, согласно которому проверки осуществляются при наличии высоких рисков причинения вреда (ущерба).

Уже в текущем году количество проведенных проверок в отношении землепользователей существенно снизилось. К примеру, за период с 1 июля по 1 октября Управлением проведено 1317 выездных проверок, что меньше аналогичного периода прошлого года на 19,2%.

Кроме того, в работе инспекторов по использованию и охране земель Управления приоритет отдан профилактике нарушений земельного законодательства со стороны землепользователей и более мягким видам контрольных (надзорных) мероприятий – рейдовому осмотру, инспекционному визиту, наблюдению за соблюдением обязательных требований.

В ходе заседания Ленара Дегтярева обозначила проблемные вопросы земельного надзора, которые сложно решить в рамках сложившейся практики и действующего законодательства. К примеру, это касается размещения старых колхозных домов (иногда по факту, являющихся многоквартирными или блокированной застройки) на землях под личное подсобное хозяйство (либо ИЖС), что недопустимо. В данном случае устранение нарушения сопряжено с большими трудностями для землепользователя и фактически, согласно сложившейся практике, не исполнимо для него. В целях решения вопроса Управлением при поддержке членов Общественного совета решено направить предложения в Общественную палату Республики Башкортостан о рассмотрении законодательной инициативы в части определения правового статуса (амнистии) части жилого дома и дома блокированной застройки, построенных до 1990 года (старые колхозные дома), а также земельных участков под указанными зданиями.

Вынесение членами Общественной палаты РБ данного вопроса в законодательную плоскость позволит решить проблему, с которой сталкиваются многие жители городов и районов Башкортостана.

Отметим, что по итогам работы за 1 полугодие 2021 года по направлению государственного земельного надзора Управление занимает первое место среди территориальных органов Росреестра: выявляемость нарушений за этот период составила 80,4%, их устраняемость – 126,5%.