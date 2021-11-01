Разницу съела инфляция: на что чиновники хотят потратить бюджет Башкирии в 2022 году

По проекту бюджета Башкирии в 2022 году расходы республиканской казны превысят доходы на 15 млрд рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшее время начнется общественное обсуждение бюджета Башкирии на 2022 и плановые 2023 и 2024 годы. Соответствующий законопроект уже подготовлен и внесен в региональный парламент. Депутаты Госсобрания-Курултая сначала изучат все пожелания и предложения жителей, которые предлагают присылать на электронную почту, а затем скорректируют главный финансовый документ республики. И только после этого законопроект заслушают и утвердят в Курултае.

«Комсомолка» разбиралась в проекте бюджета Башкирии на 2022-й год и попыталась выяснить, как изменятся самые значительные статьи расходов республиканской казны по сравнению с уходящим 2021 годом.

САМЫЕ ВЫСОКИЕ РАСХОДЫ

Доходы башкирской казны прогнозируются на уровне 228,3 млрд рублей, а на расходы заложено 243,3 млрд рублей. На данный момент авторы законопроекта предлагают принять бюджет региона с дефицитом в 15 млрд рублей. Для сравнения: по предварительным оценкам доходы бюджета Башкирии в 2021 году составили 227,9 млрд рублей, а расходы – 237,5 млрд рублей при дефиците в 9,5 млрд рублей.

Согласно проекту бюджета Башкирии на 2022 год, больше всего денег из казны планируют потрать на работу чиновников разных уровней (13,95 млрд рублей, из них 4,1 млрд рублей – это деньги в так называемый «резервный фонд»), всевозможные субсидии и другие формы поддержки экономики (42 млрд рублей), систему образования (58,33 млрд рублей), здравоохранение (28 млрд рублей) и социальную политику (65 млрд рублей).

На благоустройство дворов в следующем году хотят потратить более 3,5 млрд рублей

Для сравнения, в прошлом году на здравоохранение выделяли 25,8 млрд рублей, а на социальную политику (это пенсии, льготы и пособия) – 64,2 млрд рублей. А на работу чиновников всех уровней в этом году из казны, по предварительным оценкам Минфина Башкирии, потратят 7,8 млрд рублей (сумма складывается без учета денег из «резервного фонда»). Если проект бюджета республики примут в таком виде, то стоимость содержания госаппарата вырастет почти в два раза. Но здесь надо отдельно отметить, что в резервный фонд бюджета образца 2021 года закладывали 2,6 млрд рублей.

Что касается такой статьи расходов, как «национальная экономика», то согласно проекту бюджета на 2022 год туда входит поддержка различных отраслей экономики. Это и всевозможные льготы для бизнеса и субсидии для производителей. То есть часть затрат, скажем, на модернизацию оборудования, многие предприниматели могут получить по государственным программам в виде субсидий.

СРАВНИВАЕМ ЦИФРЫ

В 2022 году власти Башкирии планируют выделить на поддержку сельского хозяйства и рыболовства 5,4 млрд рублей, против 5,2 млрд в 2021-м и 7,4 млрд в 2020-м годах. По проекту бюджета на 2023 и 2024 годы эта статья расходов будет сокращена еще сильнее – до 3,8 млрд рублей ежегодно.

В ближайшие три года в правительстве Башкирии планируют выделять из региональной казны на ремонт, строительство и содержание автомобильных дорог чуть больше 24 млрд рублей ежегодно. В 2021 году по предварительным данным, из «дорожного фонда» республики потратили чуть больше 27 млрд рублей, а в 2020-м – 25,7 млрд рублей.

Если на поддержку транспорта в Башкирии в 2020 году из бюджета выделили без малого 3 млрд рублей, то в этом году власти потратили на эту сферу примерно 1,7 млрд рублей. В планах у кабмина в 2022 году поддержать транспорт на 2,66 млрд рублей, а в дальнейшем эта сумма будет сильно сокращена. Так, например, субсидии на транспорт в 2023 году предлагают заложить на уровне всего 458 млн рублей, а в 2024 году – 747 млн рублей.

На здравоохранение в 2022 году власти Башкирии планируют потратить 28 млрд рублей

Финансирование образования из башкирской казны в 2021 году по предварительным оценкам составит порядка 58,4 млрд рублей. Примерно такие же суммы власти рассчитывают потратить на эту сферу и в 2022-2024 годах. В эту статью расходов входят затраты на работу детских садов, школ, дополнительное образование детей (секции и кружки), а также на среднее профессиональное образование (колледжи и техникумы) и переподготовку или переквалификацию кадров. Часть денег выделяется и на научные исследования в области образования, а отдельными строками идут «другие вопросы» и молодежная политика.

По оценкам Минфина Башкирии в 2021 году расходы на школы составили чуть больше 33 млрд рублей. В 2022 году на них планируют потратить 32,5 млрд, а в 2023 уже 31,9 млрд рублей.

На работу детских садов власти в этом году потратили примерно 13 млрд рублей, а с 2022 по 2024 годы включительно планируют ежегодно тратить по 14,7 млрд рублей.

ЧТО НЕ ТАК С БЮДЖЕТОМ?

Так почему же проект бюджета Башкирии на 2022 год в действительности указывает на существенное снижение расходов на самые значимые отрасли? Почему возросший более чем на 5 млрд рублей дефицит республиканской казны на самом деле не раскрывает всю картину происходящего? Чтобы понять, в чем же проблема, мы обратились к экономисту Всеволоду Спиваку. По мнению эксперта, не последнюю роль здесь играет инфляция.

- О чем не любят говорить в России и что, как мне кажется, во многом определяет самостоятельную динамику инфляционного процесса именно в нашей стране, так это то, что за двухлетний период денежная масса выросла на 25 процентов. За два года объем денежной массы вырос более чем на 12 трлн рублей. 12 трлнов – это очень много. Это больше половины годового бюджета страны, - поясняет свои расчеты экономист.

По словам Всеволода Спивака, все эти деньги поступили в обращение, но сильного положительного эффекта это не дало.

- Свободные дополнительные деньги предъявляют спрос на товары и услуги, количество которых осталось на прежнем уровне. В этой ситуации инфляция – наиболее вероятный способ нахождения баланса, возникшего в результате диспропорции между ростом денежной массой и стагнацией внутреннего продукта, - говорит экономист.

Субсидии в различные отрасли экономики в Башкирии на 2022 год прогнозируются на уровне 42 млрд рублей

По мнению эксперта, именно инфляция виновата в том, что одна и та же сумма расходов бюджета Башкирии, условно, в 2020 и 2022 годах, на самом деле – разные суммы.

- В настоящий момент годовая инфляция в России даже по официальным данным находится на уровне немногим ниже восьми процентов. При этом надо иметь ввиду, что уровень инфляции для различных категорий потребителей и для различных продуктовых групп – разный. Так, инфляция корзины потребления для низко обеспеченных групп населения по моим оценкам превысила 10 процентов. Еще более высокий рост цен происходит, к примеру, в строительной отрасли. Поэтому, когда мы сравниваем, к примеру, расходы бюджета по разным годам, то надо иметь ввиду не только общий уровень инфляции, но и оценивать влияние инфляции на номинальные расходы на конкретные цели и группы людей, - отмечает Всеволод Спивак.

В качестве примера, экономист сравнивает расходы казны на одни и те же отрасли в 2020 и запланированные на 2022-й.

- К примеру, одинаковые номинальные суммы социальной поддержки или выплат для мало обеспеченных работников или семей в 2020 году и в 2022 году, будут означать реальное падение этих сумм при сопоставимом измерении на двадцать и более процентов. Если в бюджете номинально одинаковые суммы направлены на ремонт и реконструкцию объектов недвижимости (школ, больниц и так далее ) в 2020 году и в 2022 году, то , в зависимости от видов работ, это означает что в 2022 году будет построено на 30-40 процентов меньше , чем в 2020, - подытожил Всеволод Спивак.