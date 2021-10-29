Лучший участковый Башкирии: «В работе часто приходится проявлять смекалку»

Совсем недавно завершился региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый-2021». Победителем в нем стал сибайский участковый, капитан полиции Дмитрий Провалов. В беседе с «Комсомольской правдой» 41-летний блюститель закона рассказал о своей жизни, карьере, семье и внезапной известности.

Как признался нам Дмитрий Сергеевич, в полицию он попал случайно. После окончания девятого класса будущий «Народный участковый» работал шахтером, а через несколько отслужил во внутренних войсках МВД.

– Отец моей будущей супруги работал в милиции. В 2004 году он пригласил меня на работу в ППС, и я решился попробовать, так как работа была мне понятна, поскольку в прошлом служил в ВВ МВД. Спустя время перевелся во вневедомственную охрану. Впоследствии подразделение передали в ведении Росгвардии, однако решил остаться с родным МВД, где мне и предложили должность участкового, – рассказал нам Провалов.

«НА ЭТОЙ РАБОТЕ СТАНОВИШЬСЯ ПСИХОЛОГОМ»

По словам Дмитрия Сергеевича, профессия участкового не лишена своей особой романтики. Также его очень привлекает возможность помогать жителям родного города.

– У меня один из самых больших участков, центр города, здесь проживает более пяти тысяч человек. Люди разные, к каждому приходится находить свой особый подход. В целом, народ адекватный, и получается со всеми найти общий язык, – поведал сибайский участковый.

Как считает полицейский, участковый должен немного психологом. Некоторые граждане не сразу идут на контакт, и поэтому, чтобы расположить к себе человека, часто приходится проявлять смекалку и наблюдательность.

ПОДДЕРЖКА БЛИЗКИХ И ГОРОЖАН

Работа полицейского часто связана с рисками и в целом отнимает много сил. К счастью, у Дмитрия Сергеевича всегда есть опора и поддержка – его собственная семья. Со своей женой народный участковый Башкирии познакомился в 2001 году. Супруги счастливы в браке уже 16 лет, вместе они воспитывают двух прекрасных детей. Старшая дочь, к слову, равно как и папа и дедушка мечтает работать правоохранительных органах.

Близкие очень гордятся Дмитрием Сергеевичем, они очень обрадовались его победе в региональном этапе всероссийского конкурса. Победа в народном голосовании, кстати, сделала его настоящей знаменитостью в родном Сибае.

– По городу сейчас хожу как звезда. После победы в голосовании появились публикации в газете и интернете, даже на телевидении выступил. Каждый второй, наверное, на улице узнает и признается: «А мы за вас голосовали!», – смеясь, рассказывает участковый.

ГЛАВНАЯ БОРЬБА ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Дмитрий Сергеевич считает, что расслабляться еще рано, и поэтому он активно готовится к федеральному этапу конкурса «Народный участковый-2021».

– Из Башкирии у нас еще ни разу даже в тройку победителей никто не попадал. Поэтому загорелся желанием попасть хотя бы в число призеров. Хотелось бы в идеале вывести республику на первое место, – заявил победитель регионального этапа всероссийского конкурса.

Финальный этап XI Всероссийского конкурса «Народный участковый-2021» стартует уже 1 ноября. Традиционно конкурс проводится в тесном сотрудничестве МВД России и издательским дома «Комсомольская правда». До 10 ноября каждый желающий посредством своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на сайте «Комсомолки» за кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.

Участие в заключительном голосовании примет только один представитель от каждого субъекта страны. Это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тысяч жителей России.

17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции, состоится Торжественная церемония награждения. В качестве главного приза победителя конкурса ждет внедорожник УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода.