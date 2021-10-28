В Башкирии с начала года на пожарах погибли сотни жителей: рассказываем что происходит

Всего с начала 2021 года в Башкирии произошло более 9,5 тысяч пожаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С наступлением осенних холодов в Башкирии, к сожалению, вновь участились пожары в домах и квартирах. Эксперты отмечают, что в последние 10 лет отмечается «сезонный» рост возгораний по всей республике – в холодные месяцы года пожары случаются чаще. Подробнее о том, из-за чего они происходят, кто входит в так называемую «группу риска» и как избежать трагедии, рассказал на встрече с журналистами врио начальника МЧС по Башкирии Эдуард Идрисов.

СТРАШНЫЕ ЦИФРЫ

По словам Эдуарда Идрисова, с начала 2021 года в Башкирии произошло 9575 пожаров, в которых погибли 211 человек и получили различные травмы еще 198. Среди погибших, к сожалению, 13 детей.

- Назову и основные причины пожаров. Во-первых, неосторожное обращение с огнем – по этой причине у нас произошло 59% пожаров. При этом погибло 130 человек или 61% от общего числа. Вторая причина – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. По этой причине у нас погибло 23% и 15% всех пожаров произошло. И третья причина – нарушения при эксплуатации печей, - пояснил врио начальника МЧС по Башкирии.

Как отметил Эдуард Идрисов, по вышеназванным причинам произошло 82% всех пожаров в Башкирии, случившихся с начала года. Почти 90% от общего числа погибших скончались в результате возгораний именно по этим причинам.

Так, где же, в основном, случаются пожары? По данным экстренных служб, в Башкирии чаще всего происходят пожары в жилых домах, квартирах и садовых домиках.

- Если взять анализ по пожарам за 10 лет, то он показывает, что в зимние месяцы у нас гибнет в среднем 28 человек, а в летние – 13. На осень и весну приходится по 18 погибших. Субъективно, могу лишь сказать, что осенью эта цифра немного больше. Возможно, это связано с тем, что осенью с наступлением холодов люди затапливают печку впервые после перерыва и могут забыть проверить ее на исправность, - говорит Эдуард Идрисов.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

К слову, врио начальника МЧС по Башкирии рассказал, какие электрообогреватели, используемые в быту, наиболее безопасны.

- Все-таки я считаю, что с открытыми спиралями обогреватели более опасны. Есть опасность, что на них что-то положат, или что-то упадет. Поэтому при их использовании риски больше. Плюс еще они сжигают кислород. Риски возникновения пожаров, при использовании электрооборудования с открытыми нагревательными элементами, выше. В свою очередь, наполненные маслом обогреватели более безопасны, - отметил Эдуард Идрисов.

При этом врио начальника МЧС по Башкирии предупреждает, что в домах и квартирах ни в коем случае нельзя перегружать электрические сети. Не следует подключать сразу большое количество электроприборов. К тому же, он напомнил, что горят не только обогреватели, но и холодильники, например.

- Это происходит, в том числе, из-за того, что монтаж сетей доверяется не специалистам, - подчеркнул Идрисов.

Что касается того, как обезопасить себя и свою семью от возникновения пожаров, то в МЧС по Башкирии напоминают: следует соблюдать ряд простых правил. Например, категорически нельзя курить в помещениях, оставлять детей без присмотра, пользоваться печным отоплением без предварительной проверки на наличие тяги и так далее. Крайне желательно приобрести или получить бесплатно тем, кому это положено, пожарный извещатель.

Если все-таки начался пожар в квартире или частном доме, то самое первое, что нужно сделать – вызвать пожарных. Если у вас загорелся электрический прибор, то его необходимо, по возможности, выдернуть из розетки и обесточить всю квартиру. Тушить подключенный к сети горящий прибор водой категорически нельзя!

В МЧС по Башкирии напоминают, что если пожар своими силами потушить не получается, то необходимо срочно взять с собой документы и незамедлительно покинуть помещение. Если жилище заполнено дымом, нужно двигаться к выходу ползком, или пригнувшись.