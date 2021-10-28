С 300 до 600 за сутки: врачи объяснили всплеск коронавируса в Башкирии и рассказали, когда он спадет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Четвертая волна коронавируса в Башкирии началась внезапно и стремительно и уже стала самой агрессивной и опасной по сравнению с предыдущими тремя. Если месяц назад ежесуточный прирост заболевших в держался в районе 300, то сейчас опасную инфекцию каждые 24 часа подхватывают более 660 человек. Также из-за инфекции каждый день умирает более 30 человек.

Для предотвращения распространения ковида в регионе власти республики начали вводить новые ограничительные меры. Уже с 25 октября, при посещении розничных рынков (за исключением сельскохозяйственных рынков, кооперативных и специализированных продовольственных) требуется предъявление сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса или справка о перенесенном в течение шести месяцев ковиде. Также необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность.

С 27 октября, отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус перестали быть пропуском в общественные места.

20 октября на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом чиновники одобрили решение объявить нерабочими дни в период с 30 октября по 7 ноября.

– Введение нерабочих дней – очень важное и своевременное решение. Это позволит разорвать цепочку социальных заражений, а медицинским организациям – сформировать дополнительные ресурсы и запасы для борьбы с коронавирусом, – заявил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

В связи с введением новых ограничений и ростом количества заболевающих опасной инфекцией, желающих вакцинироваться так же стало значительно больше. В последние две недели в каждый будний день прививку получает более 20 тысяч жителей Башкирии.

– В настоящий момент вакцинировано первым компонентом 1 564 801 гражданин республики – это 63% от подлежащего вакцинации населения или 50,4 процента от общего количества взрослого населения. Полностью завершена вакцинация у 1 300 808 жителей республики – это 52% от подлежащего вакцинации населения и 41% от общего количества взрослого населения, – заявил 25 октября на оперативном совещании в правительстве региона министр здравоохранения республики Максим Забелин.

«КП-Уфа» решила поинтересоваться у специалистов в области науки и медицины, с чем связан внезапный и резкий рост количества заболевших коронавирусом в республике, обоснованы ли вводимые местными властями меры и когда же наконец подойдет к концу самая свирепая волна COVID-19.

Во многие общественные места Башкирии на входе требуют QR-код сертификата вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НОВЫЙ ШТАММ

Заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии БГМУ, профессор Марсель Туйгунов одной из ключевых причин стремительного роста заболеваемости ковидом в Башкирии называет появление нового штамма вируса – «дельта плюс». Данный вариант COVID-19 более опасен для молодежи, имеет короткий инкубационный период и наименее подвержен предыдущим протоколам лечения.

Вирусолог в разговоре с нами подчеркнул важность вакцинации, но не только от коронавируса.

– Вакцинация не дает стопроцентной защиты от вируса, но, по крайней мере, позволяет избежать смертельных случаев. В настоящее время заболеваемость в регионе вышла на плато. Однако не стоит забывать, что сейчас идет полным ходом сезон вируса гриппа. Если две инфекции будут действовать в тандеме – последствия будут тяжелые, – рассказал «КП-Уфа» Туйгунов.

ВАКЦИНА БУДЕТ УСТОЙЧИВА К НОВЫМ ШТАММАМ КОВИДА

По мнению доктора биологических наук Эльзы Хуснутдиновой, стремительный рост количества заболевших COVID-19 также может быть обусловлен возвращением большого количества граждан из отпусков. Ученый считает, что многие граждане во время поездок не озаботились первичными средствами защитами от инфекции. Также, как утверждает специалист, следует учитывать, что на момент начала четвертой волны более половины населения Башкирии не было привито.

В беседе с «КП-Уфа» Эльза Камилевна заявила, что штамм «дельта-плюс» не был образован вследствие тяжелых мутаций, поэтому существующие вакцины способны ему противостоять.

– Коронавирус отличается от всего того, с чем мы сталкивались ранее. Вирус активно приспосабливается к человеческому организму и окружающей среде: меньше, чем за два года, появилось уже с десяток мутаций. К счастью, пока мутации происходят в одном и том же участке генома, который и содержат существующие вакцины. Появление штамма вируса, который будет устойчив к прививке, возможно. Однако это очень долгий процесс, поэтому у нас у всех еще есть время обезопасить свой организм, – считает ученый.

Существующие вакцины способны защитить от нового штамма ковида Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛНА?

Доктор медицинских наук, профессор БГМУ Виль Тимербулатов рассказал «КП-Уфа», что для инфекционных заболеваний, в особенности респираторной группы (в их число и входит COVID-19), характерна сезонность. По мнению ученого, это одна из причин всплеска заболеваемости в октябре.

– Поэтому ограничительные меры стоило ввести еще в сентябре до начала эпидсезона. В сложившейся ситуации необходим более жесткий контроль со стороны сотрудников Роспотребнадзора и правоохранительных органов. Для борьбы с нарушителями антиковидных ограничений есть смысл ужесточить штрафные санкции. Финансовые наказания – более действенные, как показывает практика. Никто же не противится соблюдению правил дорожного движения, а вакцинация – это как ремень безопасности для водителя, – заявил специалист.

Как считает Виль Мамилович, в настоящее время ситуация стабилизируется: ежедневный прирост заболевающих вышел на плато. Спад количества подхвативших ковид за сутки, по мнению профессора, случится через 10-15 дней.

– К январю-февралю все должно вернуться к ситуации, которая была в августе этого года. Достигнув коллективного иммунитета, когда будет вакцинировано 80% населения, новой волны ковида получится избежать. Само собой, коронавирус никуда не уйдет, это будет сезонное заболевание подобное гриппу. Однако таких сильных всплесков заболеваемости скорее всего уже не будет, – заявил Виль Тимербулатов.

Четвертая волна COVID-19 самая агрессивная, но она может стать последней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«ЗА ЧТО МЫ БОРЕМСЯ?»

Позиция известного уфимского врача Глеба Глебова насчет наращивания темпов вакцинации населения Башкирии против короновируса отличается от мнения большинства специалистов.

– Нужно четко разграничить, за что мы боремся: за количество вакцинированных или за жизни и здоровье людей. Если за первое, то я все понимаю – вакцинация полным ходом идет. Если за второе, то почему в таком случае начали наращивать темпы вакцинации в пик заболеваемости? – задается вопросом доктор.

По мнению медика, наращивать темпы вакцинации в пик заболеваемости крайне нежелательно, поскольку большое количество заболевших может стоять в очередях и заражать других. Также дополнительная вирусная нагрузка, как считает специалист, не приведет ни к чему положительному, так как встречаются случаи, когда люди заболевают после прививки и заражают своих родственников.

– Ограничительные меры, которые хотят ввести власти 30 октября, нужно вводить уже сейчас. Все, что связано с ковидом, похоже на какой-то цирк. Очереди на прививку в поликлиниках на две недели, а в расположенные в торговых центрах пункты вакцинации без QR-кода не пускают, – возмутился Глебов.

А В ИТОГЕ

Побеседовавшие с нами эксперты называют разные причины стремительного роста заболеваемости коронавирусом в республике. Большинство отмечает необходимость вакцинации, и абсолютно все сходятся во мнении, что залог быстрой победы на ковидом – это, прежде всего, проявление сознательности и ответственности каждого гражданина к существующей ситуации.