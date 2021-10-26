Глава говорит: куда пропали «перлы» чиновников и почему Хабиров стал самым публичным представителем власти

В региональной политике практически не осталось других действующих лиц

Всего какие-то четыре года назад чиновники и политики в Башкирии время от времени откровенно высказывались о тех или иных проблемах. Помимо тогдашнего главы республики Рустэма Хамитова в региональных и федеральных СМИ можно было увидеть и услышать мнения и доводы некоторых управленцев, хозяйственников и политических активистов. Каждый министр или мэр города публично говорил о своей работе как будто без стеснения.

Например, некоторые решения региональных властей озвучивал, в том числе, мэр Уфы Ирек Ялалов, когда дело касалось именно башкирской столицы. А текущую повестку постоянно комментировал, среди прочих, спикер Курултая Константин Толкачев. Также можно вспомнить активность в социальных сетях у экс-министра образования Башкирии Гульназ Шафиковой и министра труда Ленары Ивановой.

Для пользователей их слова и публикации во многих случаях были своего рода ответом на заданные или не заданные вопросы. Они отчасти комментировали решения правительства республики и разъясняли те или иные региональные законы, а их, в свою очередь, показывали по телевизору и печатали в газетах.

ГОВОРИТЬ СТАЛИ МЕНЬШЕ

Сегодня мы видим, что активность министров и других чиновников республиканского уровня в социальных сетях или в СМИ практически сошла на нет. В команде нынешнего главы Башкирии остался только один спикер – Радий Хабиров. Все кадровые назначения, указы и решения кабинета министров теперь комментирует только он. В том числе, по таким вопросам, где мог бы высказаться и кто-то рангом пониже.

В своих социальных сетях Хабиров озвучивает ключевые решения по вопросам промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, культуре и образованию, отчитывается об успехах на всероссийском уровне. И это несмотря на то, что именно по его требованию все региональные министры, главы районов и городов Башкирии и даже главные врачи крупнейших больниц завели себе странички в соцсетях. Именно для общения с народом и для ответов на многочисленные жалобы.

К слову, изредка в своих соцсетях высказывается премьер-министр регионального кабмина Андрей Назаров. Но ни о каких публичных интервью на данный момент речи, конечно не идет. Прошло уже больше года, как его утвердили на посту, а все его общение с журналистами свелось лишь к пресс-подходам на экономических форумах. При этом на подобные мероприятия он почти всегда выезжает вместе с главой республики, который, как известно, берет роль спикера на себя.

По пути максимальной не публичности пошел и руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин. Примечательно, что каждый раз после оперативных совещаний в правительстве республики в новостях почти всегда упоминают только Хабирова – остальным чиновникам достается лишь роль докладчика, но не спикера. Публично выражать свое мнение они практически перестали.

Изредка некоторые чиновники все-таки попадают в медиа-пространство, но по довольно спорным поводам. Чего только стоит откровенно агрессивное высказывание мэра Сибая Рустема Афзалова об одном из активистов, произнесенное главой администрации несколько лет назад. Тогда он назвал своего оппонента «козлом» и «экскрементом», но чуть позже извинился и получил грамоту от властей Башкирии за «общение с горожанами».

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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Почему так происходит и как обстоят дела с публичными высказываниями местных чиновников в соседних регионах? По мнению политолога БАГСУ Арсена Шаяхметова, ничего удивительного в этом нет.

- Радий Хабиров – носитель принципов нынешней политической системы. Как политик он формировался, работая у Муртазы Рахимова, где впитал и авторитарные традиции управления, и жесткость в формировании «вертикали власти». Поэтому такая же модель последовательно выстраивается в республике, - отмечает политолог.

По мнению Шаяхметова, концентрация внимания в масс-медиа на нынешнем главе Башкирии должно создать ему определенный образ безальтернативности.

- Есть у этого и обратная сторона – общество автоматически ассоциирует ответственность главы за все процессы в республике. Репутационный ущерб за любой недочет несет Радий Хабиров, даже если это не в его прямой ответственности. Соответственно, руководители госорганов и главы муниципалитетов, несмотря на то, что от них требуется проявлять активность в интернете и общаться с гражданами напрямую, существуют в рамках «вертикали», вынуждены согласовывать свои публичные заявления и выступления. Как результат, чиновники общаются канцелярским языком отчётов, не ориентированы на проявление инициативы и новых подходов, - поясняет Арсен Шаяхметов.

КАК У НИХ

По словам политолога, публичность местных политиков и чиновников в некоторых соседних регионах все-таки сохранилась.

- Если рассматривать примеры других регионов, то ситуация там разная и зависит от позиций главы региона, наличии скрытой или явной оппозиции ему, консолидированности или разрозненности общества, его политической культуры. Среди регионов со схожей с нами моделью можно отнести Татарстан, Челябинскую (Минниханов и Текслер выстраивают местные элиты под себя) и Свердловскую область (после ухода оппозиционера Ройзмана). В Удмуртии у главы Бречалова острый конфликт с председателем государственного контрольного комитета, что формирует полюсы противостояния. Традиционно «многополярность» присуща Оренбургской области и Пермскому краю, - подытожил политолог.