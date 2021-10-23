Трансформация Бибера: как Радик Юльякшин за пару лет превратился в «башкирского Филиппа Киркорова»

Сходство между звездами определенно есть Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov/ и https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Радик Юльякшин остается ньюс-мейкером всех СМИ Башкирии и Татарстана. Артист активно ведет соцсети, где показывает свою жизнь. Вон он отдыхает в Турции, тут жмет руку Радию Хабирову, а здесь стоит на фоне шикарного «Майбаха». Но так было не всегда, кардинально жизнь артиста поменялась лишь несколько лет назад.

Вспоминаем, как Радик из скромного певца национальной эстрады превратился в «башкирского Филиппа Киркорова». Вы удивитесь, но сходства между артистами действительно есть, и их немало.

А вот так Юльякшин выглядел 10 лет назад Фото: https://vk.com/elvin_grey

ВНЕШНИЙ ВИД

Начнем с простого. Рост Филиппа Бедросовича впечатляет – около 195 сантиметров. Но и Радик от него почти не отстает, и смотрит на мир с похожей высоты – его рост составляет порядка 190 сантиметров.

Оба певца любят пышные сценические наряды, и каждый раз удивляют ими публику. Башкирский певец даже как-то признался, что образы для него придумывает целая команда стилистов.

Кстати, оба певца тельцы по знаку зодиака – дни рождения у них с разницей в две недели.

МУЗЫКА

Оба музыканта исполняют популярную музыку, однако Юльякшин с легкостью делает это сразу на трех языках – русском, башкирском и татарском. Филипп Бедросович также может спеть на русском, болгарском и английском языках.

Да и в целом репертуар у артистов похож, они оба поют о понятных всем вещах – отношениях между людьми. И Юльякшин и Киркоров не стесняются иногда использовать в своих песнях необычные мотивы, например, восточные.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

Все звания и награды Филиппа Киркорова можно перечислять долго – в списке есть как федеральные, так и региональные. Пожалуй, главная награда Киркорова - звание «Заслуженного артиста Российской Федерации». У Радика похожее достижение тоже есть, но пока он ограничивается званием «Заслуженного артиста Республики Башкортостан».

Перед выборами в Госдуму Радик дал несколько бесплатных концертов Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Перед несанкционированными митингами начала 2021 года Филипп Бедросович предлагал их участникам заканчивать играть в серьезные игры. Во время непростых событий на шихане Куштау в Башкирии Юльякшин похожим образом отговаривал публику от участия в несанкционированных митингах и от лозунгов против главы Башкирии.

Впрочем, Радик всегда остается в хороших отношениях с властями города и республики. Певец часто выступает на бесплатных концертах. Так, перед выборами он объездил с выступлениями все крупные города и села республики – артист побывал в Янауле, Бирске, Нефтекамске, Дюртюлях, Акъяре, Мелеузе, Октябрьском и Уфе

ТУСОВКИ СО ЗВЕЗДАМИ

До эпохи ковида оба артиста часто посещали светские мероприятия. С Киркоровым все понятно, в Москве он всегда может найти себе «звездную» компанию.

Филипп часто проводит время в компании коллег Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov/

Радик Юльякшин не стесняется летать к друзьям в Москву, но чаще всего его можно встретить в Башкирии или Татарстане. К слову, на его роскошной свадьбе в начале сентября 2021 года собралась вся национальная эстрада двух республик. Также на празднике своего советника по культуре побывал и Радий Хабиров.

Юльякшин в хороших отношениях с властями Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

ШОУ НА ТВ

Как Киркоров, так и Юльякшин участвовали в музыкальных ТВ-шоу. Филипп Бедросович был судьей в передаче «Успех» вместе с рэпером Гнойным. У Радика было собственное шоу «Яна Мон» («Новая Звезда» на башк.- Ред). Причем программу последнего организовали на государственный грант в 30 миллионов рублей.

У Радика было свое музыкальное шоу на местном телеканале Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

В Татарстане передачу Юльякшина почему-то посчитали копией татарского шоу «Яна йолдоз» (также переводится как «Новая мелодия» на тат. - Ред) Тем не менее, ничего плохого в этом в соседней республике не увидели.