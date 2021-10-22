«А вот и дни жестянщика подъехали»: из-за снега в Башкирии произошло несколько ДТП

В Баймаке иномарка на обледеневшей дороге перевернулась на крышу. Фото: соцсети

Последние пару дней погода в Башкирии совсем не радует: сначала снегом засыпало Зауралье, а вчера настоящая метель накрыла Уфу. Пока кто-то радовался снегу и фотографировал заснеженные улицы и деревья, автомобилисты чертыхались на практически нулевую видимость на трассе, скользкие обледенелые дороги, снежную кашу и наносы. Многие не успели поменять летнюю резину на зимнюю, кто-то решил полихачить на дороге, несмотря на гололед. Как итог – сразу несколько аварий, причем некоторые – со смертельным исходом.

Накануне в Зилаирском районе Башкирии произошло ДТП, в котором пострадал местный житель. авария произошла вечером в селе Зилаир. Водитель отечественной легковушки не остановился по требованию сотрудников дорожной полиции и попытался скрыться от них в лесу., водитель превысил скорость на скользкой дороге и не справился с управлением – автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 43-летний пассажир получил различные травмы. Его экстренно госпитализировали.

В Зилаире водитель уходил от погони по гололеду. Фото: соцсети

В Учалинском районе 33-летний водитель не справился с управлением, из-за чего «Ладу Гранту» закрутило на скользкой дороге, после чего вынесло в кювет и перевернуло. Очевидцы помогли 33-летнему мужчине выбраться из машины и передали его медикам. Однако пострадавший получил слишком тяжелые травмы и скончался через несколько часов в больнице. Выяснилось, что при себе у мужчины не было водительских прав, а в его крови нашли алкоголь.

Водитель скончался через несколько часов в реанимации. Фото: соцсети

Еще одна жесткая авария произошла сегодня рано утром в Нефтекамске. Там неподалеку от парк-отеля «Польский городок» на заснеженной, покрытой ледяной кашей дороге лоб в лоб столкнулись ВАЗ и «Рено Логан». В итоге отечественная «легковушка» оказалась полностью со смятым передом, иномарка тоже пострадала. Судя по сообщению очевидцев, никто из водителей серьезно не пострадал.

В Нефтекамске лоб в лоб столкнулись "Рено" и ВАЗ. Фото: соцсети

Еще одно ДТП произошло в Баймаке: там иномарка и вовсе подлетела на дороге и перевернулась на крышу. К счастью, обошлось без смертельных исходов.

В Белебее, рядом с селом Надеждино, утром произошло ДТП из-за гололеда. Там «Кадиллак» завертелся на скользкой дороге, после чего влетел в столб. Водитель, к счастью, отделался ушибами и переломами, а вот иномарку ожидает дорогостоящий ремонт.

Владельцу "Кадиллака" придется раскошелиться. Фото: соцсети

А вот в Сибае на обледенелой трассе вылетел в кювет и перевернулся целый «КамАЗ». Кстати, многих комментаторов заинтересовали люди в белых защитных костюмах, столпившиеся вокруг перевернутого грузовика. Обычно в такие костюмы облачаются работники, занимающиеся утилизацией зараженной домашней птицы или скота. Как бы там ни было, «КамАЗ» перевернули обратно, водитель, по имеющейся информации, жив. А вот судьба груза так и осталась неизвестной.

В Сибае в кювет улетел «КамАЗ». Фото: соцсети

- А вот и дни жестянщика подъехали. Аккуратнее, народ, не гоняйте, - предупреждает всех водителей Азамат Ц.

- В такую погоду вообще желательно отказываться от поездок, шипы на обледенелом асфальте без корки, снега или льда, тоже не супер эффективны, - советует Александр З.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Об опасности заснеженных дорог автолюбителей предупреждает региональная Госавтоинспекция.

- Причинами ДТП в межсезонье становятся высокая скорость, несоблюдение дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Избежать аварий водителям поможет и своевременная смена шин. Шины необходимо менять, когда температура приближается к нулю градусов, тем более, что в некоторых районах республики уже выпал и на проезжей части наблюдается гололедица. Помните, что перепад температуры через ноль – либо замерзание, либо таяние приводят к изменению сцепления колес с дорожным покрытием, трение уменьшается особенно на склонах для тяжелых длинномерных автомобилей, - подчеркнули в ведомстве.