«Там вся школа такая!»: мальчик из Стерлитамака получил жуткую травму прямо во время урока

У пострадавшего мальчика-инвалида диагностировали перелом руки, костей таза и повреждение позвоночника Фото: Соцсети

12 октября в стерлитамакской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья с ребенком-инвалидом произошло страшное несчастье. Во время урока восьмилетний Тимур (имя изменено. – Ред.) отлучился из класса и через некоторое время был найден с тяжелейшими травмами. Подробности случившегося рассказала волонтер Регина Биргулиева.

По словам Биргулиевой, ребенок страдал расстройством аутистического спектра. В этом году он пошел учиться в первый класс в стерлитамакскую школу для особенных детей. На учебе у мальчика все складывалось хорошо, он привыкал к новой обстановке и к людям. Однако спустя чуть больше месяца произошла страшная беда.

– Ребенок находился на уроке музыки, в классе было всего три человека. В данном учреждении специальные тяжелые двери для того, чтоб детки самостоятельно не смогли их открыть и выйти из класса. Но по каким-то неизвестным обстоятельствам дверь оказалась открыта, и мальчик (повторюсь, он инвалид и абсолютно не разговаривает) вышел из кабинета. Возможно, хотел в туалет. Через какое-то время, ребенка нашли на первом этаже, хотя урок проходил на втором, – рассказала волонтер.

Мальчик был без сознания. Как рассказала Регина Биргулиева, по какой-то причине сотрудники школы не вызвали скорую помощь, а просто дожидались приезда мамы ребенка, которая впоследствии и отвезла Тимура в больницу.

«МАТЬ САМА ВИНОВАТА!»

У пострадавшего мальчика диагностировали перелом руки, костей таза и повреждение позвоночника. Был проведена операция, сейчас ребенку показан строгий двухмесячный постельный режим, однако есть вероятность, что он больше не сможет ходить.

– После случившегося написали заявление в полицию. Следом в отдел полиции прибежала учительница, и сказала, что мать виновата сама, нужно было принести справку, что за ним нужно следить! Как можно не уследить за ребенком, когда в классе всего три человека. Да и потом, в этой школе учатся ведь особенные детки, – делиться негодованием Биргулиева.

Как рассказала «КП-Уфа» мама Тимура Альфия, сотрудники школы заявляют, что не знают, каким образом ребенок оказался на первом этаже. Сама же женщина считает, что ее ребенок упал с лестницы.

– Они думали, что у него эпилепсия. Я сказала, что у нас такой болезни, а лежит наверное, потому что зимой был такой момент: он ложился на дорогу и не вставал. Я подумала, что у него снова это появилось, – рассказала нам Альфия.

Сейчас мама Тимупа находится в подавленном состоянии. Ей приходится круглые сутки дежурить в больнице возле кровати мальчика.

– Я от кровати не отхожу, все время с ним. И эти дни я не высыпалась, по часу только спала где-то, сегодня три часа где-то спала, – поделилась женщина.

«ТАМ ВСЯ ШКОЛА ТАКАЯ!»

Как выяснилось позднее, многие стерлитамаковцы недовольны тем, как заботятся за детьми в городской школе для особенных детей. Подобные случаи, по их словам, там происходят нередко. Одна местная жительница, например, заявила в социальных сетях, что несколько лет назад ее ребенка столкнули с лестницы, и ему пришлось два месяца провести в гипсе.

– Там вся школа такая! Все друг за друга. У меня там сын учился! Дело так же до полиции доходило. Так как ребенку в школу эту ещё надо было ходить не один год, школа перед нами извинилась. Мы заявление с полиции забрали, а они за спиной на нас написали, и получили отказ, – поделилась в социальных сетях еще одна жительница Стерлитамака.

Мы пытались выяснить у руководства стерлитамакской школы детали произошедшего, однако, к сожалению, все наши попытки связаться с учреждением успехом не увенчались.

СИТУАЦИЮ ВЗЯЛИ НА КОНТРОЛЬ СЛЕДОВАТЕЛИ

По факту случившегося стерлитамакские следователи организовали доследственную проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

– В настоящее время следователям предстоит опросить руководство, педагогический состав и учащихся учебного заведения, изучить условия обучения, провести иные следственно мероприятия, направленные на проверку полноты принимаемых мер по обеспечению безопасности обучающихся при нахождении в учебном заведении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили сотрудники Следственного комитета Башкирии.

Ход и результаты проверки, как сообщает ведомство, взяты на контроль в следственном управлении республики.