Виталий Кудрявцев: «Для меня очень важно доверие!»

Главную роль в проекте исполнил актер Виталий Кудрявцев. Мы поговорили с Виталием о его персонаже, сюжете фильма и актерской профессии.

Виталий, расскажите, на что вы ориентируетесь при выборе роли, по каким критериям принимаете решение об участии в проекте?

Если мне предлагают роль, значит продюсеры меня видят в проекте. Для меня очень важно Доверие. Если оно оказано, меня это очень окрыляет, хочется отработать на 100 процентов и порадовать зрителей. И я, как голодный до работы человек - а мы актеры все такие - не соглашаюсь на все, но ищу, что нового можно для себя найти. Ощущение некоего мандража и волнения дает легкость, и ты получаешь большое удовольствие от работы. Надеюсь, все увидят, что мы стараемся показать максимальный результат.

Вы по первому образованию юрист. Пригодилось ли это вам в актерской профессии, может, когда-то играли адвокатов?

По профессии после окончания юридического института я не работал, но базовые знания, конечно, остались. Иногда можно на что-то обратить внимание в сценарии, но не более того. Законодательство меняется с каждым годом, лучше позвать консультанта. Разбирать юридические тонкости – это не работа артиста.

Расскажите свои впечатления от работы в проекте «Не отрекаются, любя».

Я уже давно хотел поработать с режиссером Александром Буденным, был у него несколько раз на пробах, но все не складывалось. А тут, наконец, все сложилось, чему я очень рад. В нашей картине было, что играть, и режиссер позволял нам фантазировать, импровизировать, предлагать свои рисунки роли. Когда чувствуется доверие режиссера, можно даже простые сцены сделать острыми, характерными. Было бы здорово, если бы обычный зритель узнал в фильме ситуации из своей жизни, смог сделать выводы и задуматься.

В фильме «Не отрекаются, любя» Вам досталась роль мерзкого типа, который изменяет жене. Как вы для себя его оправдываете? И вообще всех отрицательных персонажей, каких приходится играть?И партнеры у меня были замечательные – Олеся Власова и Катя Вайвала! Были очень интересные локации в Киеве, например, Киевский Политехнический институт - красивейшее здание ХIХ века, которое не пострадало в войну, оно напоминает шотландский замок или старинный университет в Европе, как будто ты приехал в Вену или Брюссель. Сразу чувствуешь связь веков. Полздания в зелени, есть уютный дворик...

Дело в том, что как древние греки не знали, что они древние, так и отрицательный герой не знает, что он отрицательный. У каждого есть своя правда, и я бы не стал делить людей на отрицательных и положительных. Это просто жизнь. Так бывает, что любовь проходит по причинам, которых мы никогда не узнаем. Это все вопрос божественного провидения. У моего героя брак превратился в рутину, с годами характер у людей портится, а у героини Олеси Власовой, которая играла жену моего героя, характер изначально был жесткий и авторитарный: все по полочкам, жизнь по инерции. Они стали чужими людьми. А мужчине нужна любовь, признание, заинтересованность в нем самом не как в функции, а как в личности с его проблемами и болячками. Да, он встретил молодую девочку, у них родился ребенок, это уже другая история... Поэтому он не мерзкий тип, и даже может не такой уж отрицательный персонаж. Двум людям быть одним целым - сложная задача, немногие пары проходят это испытание, поэтому вокруг так много разводов.

Что вообще заставляет мужчин изменять? И надо ли их прощать?

Это уже вопрос психотерапевту. Мне кажется, изменяют и мужчины, и женщины. У всех разная мотивация, зачастую это происходит от банальной пустоты, нелюбви и желания быть кому-то нужным. Если у мужчины все в порядке в семье, он не начнет никакой параллельной игры. Насчет прощения - надо слушать свое сердце. Тут нет одного общего совета. А в нашей картине вопрос прощения и не стоял.