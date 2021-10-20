Чем запомнился «Салават Юлаев» на старте нового сезона КХЛ

Этой осенью главная хоккейная команда республики выдающимся образом начала новый сезон КХЛ. Команда одержала семь побед кряду, и побила свой рекорд в истории КХЛ. В первый раз команда Томи Ламса проиграла совсем уж неожиданному сопернику – «Северстали» из Череповца. Затем последовал еще один проигрыш аутсайдеру в лице «Сибири», сухое поражение «Ак Барсу» и разгром от СКА. Несмотря на последние провалы, за счет успешного старта «Салават Юлаев» сейчас идет на третьем месте турнирной таблицы «Востока» КХЛ.

СПАД ХАРТИКАЙНЕНА И ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ КУЛЕМИНА

Если говорить об отдельных игроках «Салавата Юлаева», то главным открытием начала сезона для команды, безусловно, станет 35-летний Николай Кулемин. В пяти играх возрастной форвард забросил сразу пять шайб. В родном для себя «Металлурге» он добивался таких голевых результатов за 22 игры. В Уфе Кулемину полностью доверились и дали заиграть во втором звене вместе со Шмелевым и Кадейкиным. Результат, как мы видим, не заставил себя ждать.

Также неплохое начала сезона показали Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд. Финны все также играют в одном звене и заметно выделяются на фоне прошлого сезона – они набрали по 14 очков за 16 игр. А вот их напарник Тему Хартикайнен, напротив, сдал позиции. Кажется, что лидер «Салавата Юлаева» попросту не может найти свою игру после обидного вылета от «Ак Барса» в прошлом плей-офф.

Среди защитников «Салавата Юлаева» выделяется 19-летний Шакир Мухамадуллин. В прошлом сезоне в руководстве региона недвусмысленно намекнули «Салавату Юлаеву» на необходимость развития собственных молодых хоккеистов. Поэтому с середины сентября Шакир получает игровой опыт в паре с Ларсеном в первом звене.

С вратарской линией в «Салавате Юлаеве» все остается по-старому. Метсола, будучи бессменным лидером, получает больше игрового времени – он отыграл 11 из 16 матчей команды. Его сменщик Александр Шарыченков остается в тени. Весьма странно, что накануне русского вратаря поставили против СКА – там Шарыченков пропустил аж пять шайб.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Вечером 12 октября уфимской команде предстоит суперважная домашняя встреча с «Ак Барсом». За спиной у «Салавата Юлаева» сразу пять поражений подряд от казанского клуба, поэтому мотивация на победу у хоккеистов будет больше, чем обычно. С 15 октября «Салават Юлаев» отправится на выездную серию игр с «Автомобилистом», «Металлургом», «Трактором» и ЦСКА. В Уфу большой хоккей вернется лишь 24 числа – в этот день состоится матч против «Локомотива».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Совершенно неожиданной для всех стала активность защитника Андрея Зубарева. Уроженец Уфы и олимпийский чемпион Пхенчана вернулся в «Салават Юлаев» этим летом и стал… главным ревизором КХЛ.

Началось все с выездной игры «Салавата Юлаева» против СКА. В своих соцсетях Зубарев поделился действительно позорным для всей лиги моментами – в гостевой раздевалке питерской команды не работали душевые лейки. Учитывая, что после гостевых игр хоккеисты почти нужно ехать в аэропорт, это создает серьезные неудобства.

- Если в Уфе такое будет. Если не сделают… Я лично приду и все поменяю! – заявил тогда Зубарев.

Разумеется, что на следующее же утро все душевые лейки на «Уфа-Арене» привили в «боевую готовность». Более того, в раздевалке хозяев Андрей лично прикрутил к местам хоккеистов специальные держатели для коньков.

Сам Зубарев объяснил журналистам, что подобные неприятные моменты в КХЛ встречаются довольно часто. Например, на стадионе в Череповце хоккеисты попросту не могут поместиться в туалете гостевой раздевалки – настолько она маленькая.