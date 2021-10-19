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Общество19 октября 2021 12:57

«Надо стерилизовать инкубатор!»: уфимку, которая искала приемных родителей для трехмесячного сына, затравили

Не выдержав потока оскорблений, Виктория Ф. удалила скандальный пост
Инга НОВИЦКАЯ
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Виктория признается, что была готова, что многие не поймут ее решение

Виктория признается, что была готова, что многие не поймут ее решение

33-летнюю уфимку Викторию Ф., которая пыталась найти приемных любящих родителей для своего трехмесячного сынишки, затравили в соцсетях. Пользователи обрушились с критикой и оскорблениями на женщину, обвинив ее в том, что она продает ребенка, словно щенка или котенка. Многие не скупились на нецензурные выражения и даже желали уфимке добровольно уйти из жизни, так как она « не женщина, а бездушный инкубатор, который нужно срочно стерилизовать». Кто-то требовал от Виктории немедленно назвать ее адрес, грозился заявиться с полицией и органами опеки и насильно отобрать ребенка. Кто-то порывался немедленно вызвать психиатров и лично походатайствовать о том, чтобы женщину пожизненно упекли в психушку. Особенное возмущение вызвала у комментаторов информация, что в роду у маленького Паши (имя изменено – Ред.) «много начальников и руководителей».

Малыш сейчас находится в Доме малютки, и ему абсолютно ничего не угрожает

Малыш сейчас находится в Доме малютки, и ему абсолютно ничего не угрожает

- Как такое допустимо? Вы что щенка продаете? Мама, папа, вся родня – успешные интеллектуалы, а ребенком торгуют, словно собакой! – возмущается Марина Ш.

- Описание как у хорошего животного (кошки, собаки). Производители, родословная, все чин по чину! Осталось написать, что отдаете в хорошие руки, - вторит Ольга Д.

- Когда же депутаты выпустят закон о насильной стерилизации таких, как вы? Вы же не женщина, а инкубатор, который надо срочно стерилизовать, чтобы не плодились такие же, - кипит праведным гневом Елена Е.

«НАДО БЫЛО ВЫБРОСИТЬ НА ПОМОЙКУ?»

К сожалению, тех, кто встал на сторону уфимки, оказалось гораздо меньше. Они пытались объяснить, что на столь непростой шаг Виктория идет ради самого малыша. Напомним, что у женщины выявлено серьезное психическое заболевание, а близких родственников (включая отца, который сразу отказался признавать малыша), которые могут позаботиться о самой матери и ее сынишке, у Виктории нет. Именно поэтому уфимка решила сама подыскать малышу любящих родителей, которые смогут о нем позаботиться, а не отдавать его в детдом. Но все разумные аргументы просто потонули в потоке грязи и оскорблений.

- Вообще стоит пожалеть девушку, что она оказалась в такой непростой ситуации и поддержать ее. Что надо было ей делать? Идти на аборт, выбросить ребенка на помойку? Она желает ему только хорошей судьбы, - пытается донести Екатерина С.

В итоге, не выдержав угроз и оскорблений, Виктория была вынуждена удалить скандальный пост, собравший около тысячи комментариев. Уфимка собирается обратиться за помощью в общественные организации и не теряет надежды, что у Паши в скором времени появится дружная и любящая семья.

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