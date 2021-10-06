Житель Башкирии, зарезавший жену на глазах у детей в Челябинской области, попросил отправить его в психушку

В суде Александр признает свою вину, но предпочитает отмалчиваться

Сегодня в Челябинском областном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении 32-летнего Александра Алексеева из Белокатайского района. Мужчину обвиняют в жестокой расправе над женой на глазах у маленьких дочерей. Ранее судебно-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым – мол, у Алексеева тяжелое расстройство психики, и супругу он резал в состоянии аффекта. Во время своего выступления с последним словом Александр Алексеев признал свою вину, после чего попросил не отправлять его в тюрьму, а направить на лечение в психиатрическую клинику.

- Мужчина извинился перед родителями и всеми родственниками погибшей, раскаялся в содеянном. Сказал, что не хотел, чтобы так все вышло, и просил суд направить его на лечение в медицинское учреждение специализированного типа, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях, - уточнили в пресс-службе Челябинского областного суда.

- В основном, он сидит молча. Просто отмалчивается, ни с кем говорить не хочет. Ждем приговора суда, надеемся, он получит по заслугам, - поделилась родственница убитой Оксаны.

Окончательный приговор Александру Алексееву вынесут 15 октября. Родственники убитой Оксаны Алексеевой уверены, что он только лишь притворяется сумасшедшим, а на деле прекрасно осознает все происходящее и намерен уйти от ответственности. Такого же мнения придерживается и адвокат пострадавшей стороны Александр Войцех: он уверен, что судебная медицинская психиатрическая экспертиза проводилась с нарушениями, и ее результаты не соответствуют действительности.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, все произошло в конце июля 2020 года. Супружеская пара вместе с детьми поехала на машине в соседнюю Саткинскую область в стоматологию. По дороге между супругами вспыхнул конфликт на почве ревности, после чего Александр Алексеев остановил машину, взял нож и начал методично наносить удары по своей жене. Истекая кровью, Оксана смогла выбраться и даже пробежать несколько метров, но муж догнал ее и на глазах у перепуганных детей и очевидцев перерезал ей горло. Позже мужчина заявил, что был ослеплен яростью: жена призналась ему в измене с лучшим другом, но родные убитой опровергли эту версию, заявив, что Оксана всегда старалась сохранить брак ради детей.