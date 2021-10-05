«Мозг начал работать в другом направлении»: уроженка Уфы победила рак и открыла свою языковую школу

Молодая мама признается, что именно оптимизм помог ей справиться с болезнью. Фото: Лариса Низаева

Пару лет назад «Комсомолка» писала о непростой истории 30-летней уроженки Уфы Ларисы Низаевой. Молодая мать двоих детей, успешный фитнес-тренер и переводчик, внезапно почувствовала себя плохо. На обследовании врачи поставили Ларисе страшный диагноз – опухоль головного мозга, но женщина справилась со всеми испытаниями, поборола болезнь и даже открыла свою собственную языковую школу. И сегодня «КП-Уфа» с удовольствием публикует ее историю успеха.

БОЛЕЗНЬ ПРОЯВИЛАСЬ НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА

Несколько лет назад Лариса Низаева вместе с мужем и дочерьми переехала в Москву. Любимая семья, новые впечатления, победы в фитнес-конкурсах, яркая и красивая жизнь – все в одно мгновение омрачила страшная болезнь. Сначала молодая женщина стала жаловаться на головные боли и головокружения, а незадолго до Нового года, когда все наряжали елки и покупали подарки, у нее случился эпилептический припадок. Проведенное МРТ показало, что у Ларисы злокачественная опухоль головного мозга, и требуется незамедлительное лечение.

Ларису прооперировали, после чего назначили длительный курс химиотерапии. Именно тогда брат женщины, желая как-то отвлечь ее от грустных мыслей, предложил ей открыть собственную языковую школу.

Семья остается для уроженки Уфы главным источником вдохновения. Фото: Лариса Низаева

- Я всегда увлекалась языками, и сама по профессии переводчик. Еще в Уфе я часто по субботам преподавала английский язык студентам, но это было мое хобби, увлечение. Когда брат заговорил про школу, я сначала удивилась – ну какой из меня сейчас преподаватель. Тут главное выжить, остаться в твердом уме и памяти. А потом поняла – а ведь это действительно то, что мне сейчас нужно. Это был такой толчок, после чего мозг стал работать совсем в другом направлении – позитивном, приносящем радость людям. И вот я лежала в больнице, а сама в интернете присматривала пособия, таблицы, продумывала, как украшу кабинет… Это все очень помогало отвлечься, - рассказывает Лариса Низаева.

«БЕЗ ЛЮБВИ К ДЕТЯМ – НИКУДА»

Выписавшись из больницы, Лариса немедленно приступила к исполнению мечты: арендовала небольшой кабинет рядом с домом, и вот уже совсем скоро Super English Kid приняла своих первых маленьких учеников. Работа с детьми приносила огромную радость, а совсем скоро врачи сообщили еще одну замечательную новость: болезнь отступила!

- Сейчас я чувствую себя просто прекрасно, только каждые 3 месяца прохожу МРТ для контроля. Конечно, мне нельзя перенапрягаться, поэтому работаю я всего 3 часа в день. Но с этого года мне активно помогают преподаватели, которых я наняла, когда школа начала расширяться, - рассказывает Лариса.

Если изначально школа работала в очном режиме, то с приходом пандемии коронавируса пришлось перейти в онлайн-режим. Впрочем сама Лариса считает это даже плюсом. Во-первых, теперь в школе занимаются ученики из разных уголков России – из Уфы, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода и Подмосковья – всего около 70 учеников, и их число постоянно увеличивается.

Теперь в языковой школе вместе с Ларисой работают и другие талантливые педагоги. Фото: Лариса Низаева

- Наша основная «изюминка» - безумная любовь к детям. Без этого бы ничего у нас не получилось. Кроме того, в нашей школе нет никаких скучных «зубрежек», английский язык мы учим в игровой форме, и это дает поразительный результат. Уже спустя короткое время ребенок начинает говорить на английском едва ли не так же хорошо, как и на русском. Нам, педагогам, это очень радостно видеть. А я в очередной раз понимаю, что языковая школа – мое настоящее призвание, - улыбается уроженка Уфы.

Сейчас Лариса Низаева участвует в Х Всероссийской телевизионной общественной премии «Герой нашего времени». Премия вручается тем, кто бескорыстно творит добрые дела, совершает открытия, проявляет героизм и делает другие положительные поступки, а Лариса – вдохновляющий пример жизнелюбия и оптимизма.