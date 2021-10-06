В Минздраве Башкирии рассказали, как работает уникальный ковид-госпиталь для новорожденных

К счастью, случаев смертей младенцев от COVID-19 не зарегистрировано Фото: Иван ВИСЛОВ

Чуть больше месяца назад, 23 августа, в Уфе открыли ковид-госпиталь для новорожденных младенцев. Теперь всех малышей с положительным тестом на коронавирус везут в отдельное, инфекционное отделение при детской больнице №17. Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе Минздрава Башкирии, всего со дня открытия и до 5 октября 2021 года в палатах этого госпиталя побывало 39 малышей.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Башкирии, ни один из попавших в ковид-госпиталь для новорожденных не родился с коронавирусом – все младенцы заразились уже после появления на свет. Решение об открытии инфекционного отделения власти региона приняли после того, как начиная с июля этого года количество случаев заражения ковидом среди новорожденных стало расти.

За время работы ковид-госпиталя для новорожденных при детской больнице №17 оттуда выписались 24 маленьких пациента. На утро 5 октября 2021 года там находятся 14 младенцев. Как пояснили в пресс-службе Минздрава Башкирии, с конца августа по начало октября этого года в реанимацию с осложнениями от коронавируса попали четверо новорожденных детей в возрасте до одного месяца. К счастью, случаев смертей младенцев от COVID-19 не зарегистрировано.

По данным башкирского Минздрава всего за время пандемии коронавируса в республике было выявлено 7680 случаев заболевания среди детей в возрасте от 0 до 17 лет.

Как отметили в министерстве здравоохранения, новорожденные лежат в инфекционном отделении без мам или сопровождающих. Чтобы родители могли наблюдать за своим малышом, им дают доступ к веб-камере, которая установлена в палате.

Кроме того, с помощью средств видеосвязи родители малыша могут общаться с лечащим врачом - все общение проходит на площадке «Zoom». Врач рассказывает родителям о состоянии маленького пациента и отвечает на интересующие их вопросы.