Радик Юльякшин показал редкие семейные фотографии, сделанные десятки лет назад

Артист серьезно изменился за последние годы Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Радик Юльякшин показал в соцсетях редкие фотографии из детских альбомов – тогда артист еще не был знаменитым.

За последние десять лет Радик Юльякшин из артиста, которого все знали только в Башкирии или Татарстане перерос в звезду федерального уровня. Как бы не возмущались хейтеры внешностью или вокальными данным артиста, о нем говорят по всей стране. От молодежи на Кавказе (там Юльякшина ценят за восточные мотивы и «хулиганистые» тексты песен) до рабочих городков Сибири (здесь Радика любят скучающие по родной башкирской речи вахтовики). На недавней свадьбе в Уфе Юльякшин собрал весь национальный бомонд двух республик и даже руководство Башкирии. Такое, будем откровенны, удается не каждому «обычному парню из Черниковки» (так Радика в одном из интервью называла мама Нафиса Зайнулловна).

На фото - Радик, его мама Нафиса и сестра Регина Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

На контрасте с происходящим сейчас артист решил поделиться снимками из совсем далекого прошлого. Судя по всему, они были сделаны во время одной из семейных посиделок Юльякшиных в Уфе. Примечательно, что на всех фотографиях Радик стоит рядом со своей сестрой Региной.

Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Мы также решили вспомнить, как раньше выглядел Радик Юльякшин. Так, в 2010 году артист устраивал встречу своих фанатов в центре Уфы. Поклонники сфотографировались с кумиром у памятника Салавату Юлаеву, а затем отправились в пиццерию.

Так артист выглядел в 2010 году Фото: https://vk.com/elvin_grey

В то время Юльякшин чаще выступал на совместных концертах с другими артистами. Надо полагать, что известности артисту еще не хватало чтобы в одиночку собрать зал уровня «Уфа-Арены». Сейчас Радик чаще дает «сольники».