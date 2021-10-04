В Башкирии в жуткой аварии погибли четыре человека

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 4 октября, в Альшеевском районе Башкирии произошло ДТП, унесшее жизни четырех человек. Подробности рассказали сотрудники регионального МЧС.

Авария произошла на шоссе Раевка-Ташлы. Как следует из предварительных данных, которые сообщил источник «КП-Уфа», водитель «четырнадцатой» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся «Рено Логан».

В результате ДТП пострадало пять человек. 40-летний водитель и 48-летний пассажир ВАЗ 2114, а также 79-летняя пассажирка «Рено» погибли на месте до приезда медиков. 68-летняя пассажирка иномарки была госпитализирована, однако врачам не удалось ее спасти. 63-летний водитель «Рено» отказался от услуг медицинских работников.

Фото: Источник «КП-Уфа»

Движение на участке аварии, как отметили спасатели, перекрыто не было. На месте ДТП работали специалисты МЧС, ГИБДД и медики.

Напомним, поздно вечером 2 октября в башкирском селе Бижбуляк водитель «Лада Приора» насмерть сбил двоих мужчин и скрылся с места происшествия. Виновником оказался 19-летний житель Бижбулякского района. Он скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция.