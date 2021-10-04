Представлялся сторожем детсада: как ловили подозреваемого в убийстве трех студенток из Башкирии

Лазарев отсидел дважды за грабеж и убийство и освободился в июле 2021

В громкой истории жестокого убийства трех молодых студенток из Башкирии в городке Гай Оренбургской области, наконец, появился первый подозреваемый. Ранее судимого 30-летнего уроженца Орска Александра Лазарева задержали во время попытки угона машины, вот только на допрос к следователям ему попасть не удалось. Сразу после задержания мужчина почувствовал себя плохо, и сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

ВЫЧИСЛИЛИ ПО ДНК

Изначально вся эта история вызывала очень много вопросов – кто мог расправиться с девушками, а главное – почему никто из соседей не слышал ни криков, ни шума борьбы. Следователи и оперативники в первые дни опросили более сотни человек – соседей, сокурсников и преподавателей колледжа, друзей и родственников, но никаких зацепок относительно личности преступника не было. Опытные сыщики выдвигали версии, что, скорее всего, убийцей был именно знакомый девушек, а не какой-то «залетный», решившийся на преступление ради ограбления. Такого же мнения придерживались и родственники убитых студенток – мол, девочки бы никогда не пустили в квартиру незнакомого человека.

Выйти на след подозреваемого удалось при помощи экспертизы ДНК. Фото: оренбургский следственный комитет

В субботу стало известно, что возле водонапорной башне в Гае были найдены окровавленные вещи. Экспертиза показала, что на вещах, помимо крови самих девушек, есть ДНК 30-летнего уроженца Орска Александра Лазарева. Мужчина был дважды судим: в апреле 2010 его признали виновным в разбое, а в декабре 2012-го — в пьяной поножовщине. Тогда, освободившись из тюрьмы, парень отправился в орский бар, где напился и поссорился с его владельцем, после чего схватил нож и вонзил его в шею оппоненту. От острой кровопотери мужчина скончался на месте, а сам Лазарев отправился на 9,5 лет в колонию строгого режима.

ЖЕНИЛСЯ НА ЖЕНЩИНЕ ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Наказание Александр Лазарев отбывал в ИК-3 Оренбургской области. С апреля 2013-го по декабрь 2017 года его 11 раз наказывали за нарушение режима – он отказывался от работы, прятал у себя запрещенные предметы.

Отсидев половину срока, Александр словно остепенился – даже отучился на швею и мастера столярного дела, за что несколько раз получал поощрения от администрации колонии. Неоднократно Лазарев пытался выйти на свободу по УДО, но каждый раз получал отказ.

Как сообщают наши коллеги из «КП-Самара», еще находясь в колонии, Александр познакомился по переписке с женщиной из Гая. Они даже поженились, а вскоре родилась и дочь. В начале июля 2021 года Александр освободился из колонии и приехал к семье в Гай. По роковой случайности он жил в паре домов от четырехэтажки, где снимали квартиру студентки, и наверняка был с ними знаком. Есть предположение, что в тот вечер он под каким-то предлогом напросился в гости, где у него произошел конфликт с одной из девушек, после чего (под воздействием алкоголя или наркотиков) парень набросился на них с ножом.

УГНАЛ МАШИНУ И ПОПЫТАЛСЯ СПРЯТАТЬСЯ В ДЕТСАДУ

Когда оперативники заявились домой к Лазареву, то дома его не оказалось. Перепуганная жена заявила, что они слегка повздорили, после чего супруг собрал сумку с вещами и ушел утром. Лазарева немедленно объявили в розыск и задержали уже через несколько часов.

Как оказалось, Александр сначала добрался до Орска, где попытался угнать автомобиль. Однако знакомый владельца «десятки» увидел за рулем незнакомого мужчину и тут же позвонил приятелю. Тот сразу же сообщил в полицию и сам вместе с отцом начал погоню. Пытаясь уйти от преследования, Лазарев бросил машину возле детского сада и попытался спрятаться на его территории, где и был задержан оперативниками.

У мужчины есть в Гае семья: жена и дочь

- Обследовали территорию детского сада, я обратил внимание на молодого человека, который шел в мою сторону. Когда я его окликнул, он представился сторожем детского сада. Когда я стал к нему приближаться, обратил внимание, что данный молодой человек похож на подозреваемого. Потом он попытался убежать и перепрыгнуть через забор, где мы его и задержали, - рассказал в беседе с «МВД Медиа» полицейский Серикжан Аймухамбетов.

После задержания подозреваемого отвезли в отделение полиции, после чего доставили в Гай и передали сыщикам для дальнейших следственных действий. Вот только допросить Лазарева не удалось: как сообщают СМИ, мужчина внезапно почувствовал себя плохо – сначала молча глядел в одну точку, потом свалился со стула и потерял сознание. По некоторым данным Лазарев мог принять большую дозу наркотических веществ перед задержанием, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, эта жуткая история произошла в ночь на 30 сентября в небольшом городке Гай Оренбургской области. Там жильцы дома на улице Молодежной почувствовали запах гари из квартиры на первом этаже: прибывшие по вызову пожарные обнаружили изувеченные тела двух молодых девушек, тело третьей лежало в 50 метрах от подъезда. Многочисленные ножевые ранения покрывали грудь, живот и спину погибших, но самое удивительное, что никто из соседей в ту ночь не слышали ни криков, ни шума борьбы, ни каких-либо вообще громких звуков.

Погибшими девушками оказались 17-летняя Айгиза У., 18-летняя Адиля К. и 19-летняя Зульфия С. – девушки приехали в Гай из Баймакского и Кугарчинского районов Башкирии, где снимали квартиру и учились на третьем курсе филиала орского медколледжа. Как рассказывают родные убитых студенток, они очень мечтали стать медсестрами и поэтому все свободное время посвящали учебе. Айгиза и Адиля даже собирались приехать на выходные домой, чтобы повидаться с семьей, но их планам не суждено было сбыться.

Убитых студенток похоронили в их родных селах в Башкирии

Изначально подозрение пало на знакомого девушек 18-летнего Анвара С., а потом и на его брата – 23-летнего Ильнара, который встречался с Айгизой. Мол, приехал в гости, поссорился с возлюбленной, убил ее и подруг как свидетелей, а потом поджег квартиру, чтобы скрыть следы. Братья заявили, что уже 2 недели постоянно живут в Уфе, где работают и снимают квартиру. А в тот вечер они и вовсе выпивали у себя дома, и есть свидетели, которые это подтвердят.

- И вообще я ее любил, жениться на ней хотел, а не убивать, - признается Ильнар С.

УБИТЫХ СТУДЕНТОК ПОХОРОНИЛИ НА РОДИНЕ

Тела убитых студенток в субботу передали их близким, чтобы те смогли отвезти их в родные деревни и похоронить. В морге убитых горем родственников сопровождали психологи.

– Насколько это возможно в данной ситуации и допустимо сказать, всё прошло достаточно спокойно. Однако психологи всё же отработали со всеми семьями. Родственников двух девушек сопровождал глава Баймакского района, откуда они родом, – рассказала уполномоченная по правам детей в Оренбургской области Анжелика Линькова.

По словам детского омбудсмена, судмедэкспертизу проводили те же специалисты, которые работали с погибшими в авиакатастрофе рейса «Москва-Орск» в 2018 году. В свою очередь оказать помощь семьям погибших поручил и глава Башкирии Радий Хабиров.

– Не могу представить, что чувствуют родители погибших девушек. Ужасная трагедия. Сейчас важно поддержать семьи и оказать им всю необходимую помощь, – заявил руководитель региона.