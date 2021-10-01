«Золотой запас» в Башкирии: что происходит в начале октября 2021 года

Что известно о ситуации с «Золотым запасом» в начале октября 2021 года

Накануне в Госсобрании-Курултае Башкирии состоялось очередное заседание рабочей группы по проблеме вкладчиков инвестиционной площадки «Золотой запас». Депутаты башкирского парламента, представители инициативных групп заимодавцев и члены команды арбитражных управляющих обсудили сегодняшнее положение дел в этой непростой истории и заслушали доклады о том, как продвигается работа по возврату денег. На сегодняшний день общая сумма долга фирм-заемщиков, без учета процентов, составляет 1,4 млрд рублей, а в реестре кредиторов значится 2,7 тысячи человек.

ИСТОКИ ПРОБЛЕМЫ

Напомним, история с инвестиционной площадкой «Золотой запас» в Башкирии началась в марте 2019 года. Тогда у уфимского «Роскомснаббанка» отозвали лицензию и на его счетах оказались заморожены деньги фирм-заемщиков, работавших через эту площадку. На тот момент заложниками ситуации стали около четырех тысяч человек, вложившихся в «Золотой запас».

Примерно тогда же, весной-летом 2019 года заимодавцы объединились в несколько инициативных групп и, после многочисленных споров, решили, что самый перспективный вариант возврата денег – банкротство фирм-заемщиков. Через некоторое время внешние управляющие нашли у них дорогостоящие активы, которые и стали гарантом возврата денег. На данном этапе порядка половины общей суммы долга уже выплачена – это около 1,4 млрд рублей.

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ

28 сентября 2021 года в Уфе состоялось очередное заседание рабочей группы в Курултае Башкирии по проблеме заимодавцев «Золотого запаса». По итогам докладов сообщается следующее. Во-первых, на сегодняшний день в семи из восьми фирмах-заемщиках по решению Арбитражного суда введена процедура внешнего управления. В ближайшее время такое же решение будет принято в отношении восьмой организации – ООО «Парк сити».

В беседе с «КП-Уфа» председатель Совета по правам человека при главе Башкирии Владимир Барабаш пояснил, что это за процедура такая и зачем она нужна. С конкретными примерами.

- Цель процедуры — позволить предприятию восстановить свою жизнеспособность и рассчитаться с долгами под руководством внешнего управляющего. Так, к примеру, в ООО «Форум», при суммарном объеме требований кредиторов в 110 млн рублей, внешним управляющим производятся мероприятия по оспариванию сделок должника на сумму 205 млн рублей и взыскивается дебиторская задолженность на сумму 120 млн рублей, уточняется оценка конкурсной массы с целью последующей реализации. А в ООО «Центр комплексных решений», при суммарном объеме требований кредиторов порядка 260 млн, внешним управляющим ведется работа по реализации недвижимого имущества должника общей балансовой стоимостью около 43 млн, и возврат дебиторской задолженности более чем на 300 млн рублей, - отмечает Владимир Барабаш.

Председатель СПЧ по главе Башкирии также подчеркнул, что основными активами, которые гарантируют возврат денег заимодавцам «Золотого запаса» по-прежнему являются земельные участки в районе поселка Русский Юрмаш и гостиница в центре Уфы.

Промежуточные итоги заседания рабочей группы по ситуации с «Золотым запасом» подвел вице-спикер Госсобрания-Курултая Рустам Ишмухаметов.

- Ситуацию с вкладчиками инвестиционной площадки «Золотой запас» парламент республики взял на особый контроль около года назад, когда была создана соответствующая рабочая группа. В ходе работы был определен наиболее быстрый и эффективный механизм возврата средств вкладчикам. В частности, был запущен механизм реализации имеющегося у заемщиков имущества в виде земельных участков в селе Русский Юрмаш. Земли – наиболее крупный и перспективный актив, позволяющий полностью возместить всю задолженность, - отметил Ишмухаметов.

По словам вице-спикера башкирского парламента, те самые земельные участки переводятся из категории сельхозугодий в категорию под жилищное строительство. Это позволит значительно увеличить их стоимость.

- Все заинтересованные стороны понимали, что реализовать столь крупный проект в нынешних экономических условиях непросто. Тем не менее, процесс сдвинулся с мертвой точки. До конца года должны быть завершены проектно-изыскательные работы, можно прогнозировать начало выплат гражданам весной следующего года, - заявил Ишмухаметов.

Одиночные пикеты против уголовного дела прошли на днях у зданий Курултая и МВД по Башкирии

ЧТО С АКТИВАМИ?

В свою очередь, председатель СПЧ при главе Башкирии Владимир Барабаш в беседе с «КП-Уфа» рассказал, что происходит с активами, которые являются гарантами возврата денег заимодавцам «Золотого запаса».

- Арбитражники нашли у фирм-заемщиков активы, стоимость которых даже выше, чем сумма задолженности. Этого хватить, чтобы рассчитаться с заимодавцами даже без учета выставленной на продажу гостиницы. Кто бы что ни говорил, но эти фирмы – не пустышки. У них имеется имущество и права требования на многомиллионные суммы, - подчеркнул Владимир Барабаш.

Что касается гостиницы, то процесс ее продажи не стоит сравнивать с продажей квартиры. Все-таки у этого объекта не один собственник.

- Из девяти учредителей, кому принадлежит гостиница, восемь находятся в стадии банкротства, причем на разных этапах. С юридической точки зрения, учитывая, что здесь имеют место быть восемь разных внешних управляющих и разные, все не так просто. И поэтому продажа актива занимает определенное время, - поясняет Владимир Барабаш.

Председатель Совета по правам человека при главе Башкирии отмечает, что у некоторых заимодавцев вызывает опасение судебный процесс между компанией-застройщиком и собственниками гостиницы. Однако поводов для беспокойства здесь нет – команда арбитражных управляющих свое дело знает и на продаже гостиницы эта судебная тяжба не отразится.

- Дело в том, что суд назначил экспертизу, которая показала, что требования застройщика – не обоснованы. На следующем заседании судья выслушает эксперта, а еще чуть позже – вынесет решение. Никаких опасений здесь быть не должно, - говорит Барабаш.

Еще один актив, обозначенный как гарант возврата денег заимодавцам «Золотого запаса» - земельный участок в районе поселка Русский Юрмаш. Как мы уже писали ранее, в покупке этих участков заинтересован крупный инвестор.

- За лето институт «Башкиргражданпроект» провел все проектные и прочие изыскания: геологию, геодезию, топографические съемки и так далее. На данный момент подготавливают документы для разработки генплана. В ближайшее время районные власти дадут добро на прохождение публичных процедур. Со своей стороны депутаты Курултая делают все возможное, чтобы максимально ускорить эти процессы, - подчеркнул председатель Совета по правам человека при главе Башкирии.

По завершении всех бюрократических процедур начнется комплексное освоение территории – участки пройдут планировку и межевание территории. На одних в будущем появятся объекты придорожного сервиса, на других – индустриальный парк, где впоследствии появятся порядка 400 новых рабочих мест, а третьи пойдут под жилую застройку.

- Это большой проект, которым занимаются сразу несколько министерств в правительстве Башкирии. Объектами придорожного сервиса занимается Минторговли, индустриальным парком Минпром, а строительство социальной инфраструктуры курирует Минстрой, - говорит Владимир Барабаш.

КСТАТИ

На днях перед зданием МВД по Башкирии и перед Госсобранием-Курултаем заимодавцы провели несколько одиночных пикетов. Активисты недовольны уголовным делом, которое не так давно возбудили в отношении ООО «Золотой запас». Две самые большие инициативные группы выступили резко против вмешательства правоохранительных органов в эту историю. Они опасаются, что действия в рамках уголовного расследования могут навредить еще больше и тогда процесс возврата денег затянется на долгое время.

Выразить свое недовольство уголовным делом пикетчики пришли аккурат в день проведения заседания рабочей группы в Курултае Башкирии, 28 сентября.

Напомним, на данный момент в уголовном деле в отношении ООО «Золотой запас» пока нет конкретных подозреваемых, как и лиц, которым бы предъявили обвинения.