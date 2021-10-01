Запреты начнут действовать уже с 4 октября Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 1 октября Радий Хабиров объявил о новых ограничениях по коронавирусу в Башкирии.

Накануне глава республики посетил ковид-госпиталь в Зубово, где посмотрел на то, как работают врачи в «красной зоне». Он заявил, что непривитые люди болеют тяжелее.

- Я сам убедился, что в реанимации и на ИВЛ нет ни одного вакцинированного, - написал Хабиров в соцсетях.

По словам главы региона, к 1 октября в Башкирии были вакцинировать 80% населения. Из-за того, что прививку в Башкирии поставили лишь 50% населения, регион не может рассчитывать на появление коллективного иммунитета. В связи с этим, в Башкирии без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе нельзя будет посетить следующие места.

- с 4 октября – кинотеатры, дома культуры, музеи, театры и массовые спортивные мероприятия.

- с 12 октября – торговые центры, библиотеки и концертные залы.

- с 18 октября – салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны и рестораны (если в них более 50 посадочных мест).

Хабиров написал, что позже объяснит подробнее, как будет действовать новая система ограничений.