Суд изъял в пользу государства многомиллионное имущество «золотого гаишника» из Башкирии

Местоположение экс-высокопоставленного полицейского до сих пор неизвестно

Пока знаменитый уфимский «золотой гаишник» по-прежнему находится в федеральном розыске, его многомиллионное имущество по решению суда все же изъяли в пользу государства. Информация об этом появилась на сайте Ленинского районного суда. Напомним, что гражданский иск к экс-начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова весной 2021 года подавал главный прокурор республики Владимир Ведерников.

- Суду так не были предоставлены доказательства того, что имущество было приобретено на законные доходы. Поэтому два автомобиля, два нежилых помещения, 1/3 доли в праве собственности на офис, квартиры, а также денежные средства в размере 60 088 долларов США были обращено в доход государства, – пояснили в Ленинском районном суде.

ДОМ, ОФИСЫ И МАШИНЫ НА 44 МЛН РУБЛЕЙ

Напомним, впервые об этой громкой истории стало известно еще в апреле 2021 года.В ходе прокурорской проверки выяснилось, что во владении Шайбакова есть дорогие внедорожники, просторные офисы и загородный дом с участком. Общая стоимость роскоши составила более 44 млн рублей. Конечно, «золотой гаишник» решил перестраховаться и записал все имущество на своих родственников, вот только никто из них не смог объяснить, на какие именно деньги было все это куплено. Также выяснилось, что в 2020 году Ильдуса Шайбакова уволили из органов за «поступок, порочащий честь мундира». Дело в том, что высокопоставленного полицейского уличили во внесении ложных сведений в акты техосмотра автомобилей без их фактического осмотра, а также в незаконной перерегистрации автомобиля без согласия его собственника, а также в крупном взяточничестве.

Поначалу Шайбаков пытался протестовать: в беседе с журналистами он утверждал, что построил дом на честно заработанные деньги, а разговоры про взятки – возмутительная ложь. Впрочем, как только в прессе поднялась шумиха, экс-полицейский скрылся в неизвестном направлении и перестал приходить к следователю. Сейчас он находится в федеральном розыске, а его экс-заместитель и еще четверо сотрудников МРЭО – под следствием.