Бывший вице-премьер Башкирии Евгений Гурьев получил условный срок за превышение полномочий

Громкое уголовное дело длится уже больше двух лет

На днях Кировский районный суд Уфы вынес уже второй приговор по громкому делу о превышении должностных полномочий экс-вице-премьером правительства Башкирии Евгением Гурьевым. История уголовного преследования бывшего высокопоставленного чиновника началась в конце марта 2019 года, когда его задержали сотрудники правоохранительных органов, и продолжается до сих пор.

За это время Гурьев успел посидеть в СИЗО и под домашним арестом, а разные судебные инстанции то полностью оправдывали его, то отправляли дело на повторное рассмотрение. И вот накануне судья огласил новый приговор: три года лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу. К слову, при передаче дела в суд, гособвинение требовало для него 12 лет лишения свободы.

Суть обвинений в адрес Евгения Гурьева заключается в том, что он, по версии следствия, будучи министром земельных и имущественных отношений превысил свои должностные полномочия. Следователи подозревают, что он еще в 2015 году организовал продажу двух земельных участков в Уфе общей площадью 17 тысяч квадратных метров. Без проведения торгов и по заниженной стоимости.

Затем уже в 2018 году экс-министр распорядился также без торгов и по заниженной стоимости продать частной фирме участок с производственной базой на улице Софьи Перовской в Уфе. Сумма сделки составила 22 млн рублей при кадастровой стоимости на тот момент в 540 млн рублей. Следователи оценили ущерб, нанесенный действиями чиновника бюджету Башкирии в 518 млн рублей и бюджету Уфы в 52 млн рублей.

Первый приговор по этому делу Евгению Гурьеву вынесли в ноябре 2020 года – тогда все тот же Кировский райсуд Уфы полностью оправдал экс-вице-премьера. В марте 2021 года Верховный суд Башкирии это решение отменил и вернул дело на повторное рассмотрение с другим составом суда. Точку в этом деле пока ставить рано – гособвинение однозначно будет обжаловать и этот приговор.