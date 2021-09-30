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Происшествия30 сентября 2021 11:57

Бывший вице-премьер Башкирии Евгений Гурьев получил условный срок за превышение полномочий

Ранее экс-чиновника оправдали, но Верховный суд отменил приговор
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Громкое уголовное дело длится уже больше двух лет

Громкое уголовное дело длится уже больше двух лет

На днях Кировский районный суд Уфы вынес уже второй приговор по громкому делу о превышении должностных полномочий экс-вице-премьером правительства Башкирии Евгением Гурьевым. История уголовного преследования бывшего высокопоставленного чиновника началась в конце марта 2019 года, когда его задержали сотрудники правоохранительных органов, и продолжается до сих пор.

За это время Гурьев успел посидеть в СИЗО и под домашним арестом, а разные судебные инстанции то полностью оправдывали его, то отправляли дело на повторное рассмотрение. И вот накануне судья огласил новый приговор: три года лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу. К слову, при передаче дела в суд, гособвинение требовало для него 12 лет лишения свободы.

Суть обвинений в адрес Евгения Гурьева заключается в том, что он, по версии следствия, будучи министром земельных и имущественных отношений превысил свои должностные полномочия. Следователи подозревают, что он еще в 2015 году организовал продажу двух земельных участков в Уфе общей площадью 17 тысяч квадратных метров. Без проведения торгов и по заниженной стоимости.

Затем уже в 2018 году экс-министр распорядился также без торгов и по заниженной стоимости продать частной фирме участок с производственной базой на улице Софьи Перовской в Уфе. Сумма сделки составила 22 млн рублей при кадастровой стоимости на тот момент в 540 млн рублей. Следователи оценили ущерб, нанесенный действиями чиновника бюджету Башкирии в 518 млн рублей и бюджету Уфы в 52 млн рублей.

Первый приговор по этому делу Евгению Гурьеву вынесли в ноябре 2020 года – тогда все тот же Кировский райсуд Уфы полностью оправдал экс-вице-премьера. В марте 2021 года Верховный суд Башкирии это решение отменил и вернул дело на повторное рассмотрение с другим составом суда. Точку в этом деле пока ставить рано – гособвинение однозначно будет обжаловать и этот приговор.

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