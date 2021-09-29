После земельной реформы Хабирова из Горсовета Уфы ушли депутаты-застройщики. Объясняем, кто остался

Председателем Горсовета Уфы избран Марат Васимов (слева). Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Накануне в Уфе состоялось первое заседание нового состава городского совета. Работу пятого созыва «городского парламента» начал председатель городской избирательной комиссии Игорь Панкевич, в зале присутствовали также мэр города Сергей Греков и его заместители, главы всех районов Уфы, руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин и спикер Курултая Константин Толкачев, а также представители прокуратуры и МВД по Башкирии.

На повестку дня вынесли избрание председателя Горсовета и его замов, руководителей постоянных комиссий и другие организационные вопросы. К слову, еще до начала первого заседания мэр Уфы Сергей Греков, который возглавлял партийный список «Единой России» на выборах, передал свой мандат депутата председателю Морского собрания башкирской столицы Юлаю Муратову.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

На первом же заседании депутаты уфимского Горсовета избрали председателя и его заместителей, а также руководителей постоянных комиссий (аналог комитетов в башкирском парламенте – Ред.). За день до первого заседания депутаты встретились за закрытыми дверями и создали «инициативную группу», которая и выдвинула кандидатов на посты председателя и двух его заместителей.

Председателем Горсовета Уфы пятого созыва единогласно был избран Марат Васимов, а его заместителями стали Александр Мельников и Артур Шайнуров. Проголосовали депутаты и за назначение председателей постоянных комиссий.

Согласно результатам голосования, курировать науку, образование, культуру, социальную политику и здравоохранение в уфимском Горсовете будет Ирина Сухарева. Председателем комиссии по связям с общественностью, охране прав и свобод граждан и правовым вопросам стал Руслан Зайнуллин. Алексей Слепнев был избран председателем комиссии по промышленности, экономическому развитию и инвестициям, предпринимательству и потребительскому рынку. Оскар Лютов стал председателем комиссии по молодежной политике и спорту, а Руслан Кинзикеев будет курировать городское хозяйство и охрану окружающей среды. Эдуард Остапчук стал председателем комиссии по архитектуре, строительству и земельным отношениям.

Валериан Гагин был избран председателем комиссии по развитию комфортной городской среды, а Иосиф Марач возглавил комиссию по внешним и межрегиональным связям. Постоянную комиссию по бюджету, финансам и налогам возглавил Айдар Зубаиров. Отдельно депутаты голосовали за избрание председателя комиссии по этике – им стал Андрей Борисов.

Все выше обозначенные председатели комиссий, а также спикер Горсовета и его заместители вошли в состав президиума «городского парламента».

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КАК ИЗМЕНИЛСЯ СОСТАВ ГОРСОВЕТА

Согласно данным городской избирательной комиссии, в состав Горсовета Уфы пятого созыва вошли 36 депутатов. По партийной принадлежности абсолютное большинство у представителей «Единой России» - 26 мандатов. По три мандата получили представители ЛДПР и КПРФ, один от партии «Зеленые» и еще трое депутатов прошли в Горсовет как самовыдвиженцы.

Примечательно, что в пятый созыв Горсовета Уфы не вошли ранее заседавшие там руководители крупных строительных компаний. Например, в новом составе нет известных застройщиков Кирилла Бадикова, Александра Баутского, Андрея Носкова, Тагира Сафиуллина и Филюса Ишбулатова. Теперь в «городском парламенте» из представителей крупных строительных организаций остались лишь Марат Васимов, который стал спикером и депутат Рустам Мукаев. Возможно, такой «массовый» исход представителей этой сферы связан с реформой республиканских властей, которая стартовала в начале этого года. Речь идет о скандальном «законе о земле», по которому выделять любые участки под строительство будет теперь непосредственно правительство Башкирии, а не городские или районные власти, как это было раньше.

Большинство новых лиц в Горсовете Уфы, как оказалось, вовсе не связаны с крупным бизнесом. Так, например, «Единая Россия» на прошедших выборах сделала ставку на партийных активистов и общественных деятелей. В частности, пост зампредседателя городского совета занял партийный деятель Александр Мельников, а мандаты депутатов от этой же партии получили известный врач Эльза Акчулпанова, видный башкирский ученый Айрат Шаммазов и общественник Анатолий Дубовский. Прошел по общей части партийного списка и активист молодежной организации партии Оскар Лютов.

Как одномандатники от «Единой России» в уфимский Горсовет вошли также ректор Нефтяного университета Олег Баулин и бизнесмен Валериан Гагин. Их нахождение в «городском парламенте» лишь подтверждает желание партии ввести в его состав известных людей, не принадлежащих к строительному лобби.

Напротив, представители других партий, а также самовыдвиженцы, прошедшие в Горсовет Уфы, занимаются бизнесом. В том числе, крупным, как Артур Хазигалеев или Иосиф Марач. Партийные же депутаты из ЛДПР и КПРФ также позиционируются как предприниматели.

Стоит отметить, что в новый состав Горсовета Уфы не вошел его бывший председатель Валерий Трофимов. А депутат Александр Дегтев, напротив, стал первым представителем партии «Зеленые» в «городском парламенте» башкирской столицы за всю его историю.

НАПУТСТВЕННЫЕ СЛОВА

Сразу после избрания председателя Горсовета Уфы с трибуны выступили приглашенные на первое заседание почетные гости. Спикер Курултая Константин Толкачев, например, был, как обычно, многословен, но дружелюбен. Свою напутственную речь он начал издалека.

- Муниципальные депутаты как первичный, наиболее близкий населению уровень представительной власти, зачастую лучше других осведомлены о положении дел на местах и могут предложить наиболее эффективное решение тех или иных вопросов путем совершенствования законодательства. Мы рассчитываем, что Уфа как столица подаст пример советам других муниципалитетов и число законодательных инициатив с вашей стороны в новом созыве возрастет, - заявил Толкачев.

Председатель башкирского парламента анонсировал также появление новой законотворческой практики, которую хотят внедрить в Курултае. В частности, депутатам Горсовета Уфы предложат давать отзывы на республиканские законопроекты, которые потом будут рассматриваться на заседаниях Госсобрания-Курултая Башкирии.

На первое заседание Горсовета пятого созыва пришли Александр Сидякин и Константин Толкачев

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин в своем выступлении «посочувствовал» избранным депутатам Горсовета. Он подчеркнул, что региональные власти «постарались», чтобы выборы в представительный орган прошли прозрачно и честно, чтобы каждый кандидат вовремя провел встречи с избирателями.

- Я вам скажу, может быть, неожиданно – вам не повезло. Всю пятилетку у вас будут рассерженные горожане. Целый миллион требовательных уфимцев, которые будут пристально следить за каждым шагом городской власти, спрашивать за каждый ухаб, за каждое дерево, за каждый сантиметр плитки и городского тротуара. Люди не разбирают и не должны разбирать, где какая власть и где какой бюджет, где чья земля. И бесполезно им объяснять, что у нас на порядок меньше денег, чем у Москвы. Уфимцам нужно, чтобы было красиво, удобно, безопасно, комфортно. Прямо здесь и прямо сейчас. И скорее всего, вы не раз пожалеете, что стали депутатами городского совета, - пошутил Александр Сидякин.

Завершая свое напутствие руководитель администрации главы Башкирии подчеркнул, что в Уфе настало время перемен и масштабного строительства.

-Впереди много работы. Появляется много новых общественных пространств, осваиваются новые территории для застройки. Во-первых, это Забелье – самое крупное строительство в истории города: 10 млн кв.м на 400 тысяч человек и это Зауфимье, с которым город будет соединён с помощью Восточного выезда, который тоже при вашем созыве будет введён в эксплуатацию. И я уверен, что к окончанию вашего созыва Уфа станет крупным университетским городом, который будет собирать талантливую молодёжь со всей страны и со всего мира, - подытожил Сидякин.