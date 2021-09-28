Яхты, кабриолет, море и друг-турок: как Юльякшин провел медовый месяц с любимой в тысячах километров от Башкирии

Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Радик Юльякшин и его супруга Инзиля провели медовый месяц в солнечной Турции.

Середина сентября в Башкирии запомнилась не только ростом количества больных ковидом, выборами в Госдуму, но и роскошной свадьбой главного холостяка местной эстрады. Ранее Радик Юльякшин и его супруга Инзиля Фатхутдинова прочитали никах (церемония свадьбы у мусульман – Ред.) в Татарстане, а светскую часть праздника решили провести в Уфе. 17 августа в зале столичного Конгресс-холла собрались десятки приглашенных Радиком знаменитостей – от певицы Клавы Коки до главы Башкирии Хабирова. Почти сразу после свадебной церемонии счастливые молодожены отправились в романтическую поездку. Любопытно, что место для отдыха они выбрали уж совсем простое и «незвездное» - Турцию. Вспоминаем, как артист и его супруга проводили свадебное путешествие.

Инзиля столкнулась с неприятностями уже в самом начале путешествия. Девушка сообщила, что она простудилась. Из-за этого ей пришлось некоторое время провести в отеле. Там Инзиле помогал новый турецкий друг по имени Кенан. Мужчина покупал для нее лекарства.

К счастью, вскоре Инзиле стало лучше, и уже вместе с новым турецким другом пара влюбленных отправилась в поездку по Турции. Для передвижения по стране Радик выбрал роскошный белый кабриолет «Chevrolet». Артист рулил автомобилем и одновременно с этим пел свои песни.

Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

- Я впервые в Турции. Никогда не думал, что мне здесь понравится. Я много где побывал, но эту страну оставил напоследок. Сейчас могу искренне сказать, что Турция мне нравится, - сказал Радик.

Естественно, молодожены не отказались от отдыха у моря. Юльякшин даже попробовал себя в роли капитана небольшой яхты. После отдыха пара подкрепилась свежими морепродуктами в компании друзей.

В Башкирию пара вернулась только через неделю. Отдохнув и вдохновившись, Радик Юльякшин возвратился к эстрадной деятельности и уже успел спеть на сцене в Татарстане.