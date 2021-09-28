На телеканале БСТ стартует уникальный проект юных музыкантов.

Первый телевизионный конкурс юных музыкантов «Елкән» («Парус») приурочен к Году башкирской истории, объявленному Всемирным курултаем башкир.

Участники проекта исполняют только произведения башкирских композиторов. На отборочный тур конкурса поступило 173 заявки. На конкурсный тур в четырех номинациях (фортепиано, струнные, духовые, народные инструменты) прошли 43 юных музыканта. Конкурсную программу детей оценивали известные в республике и за ее пределами музыканты и деятели искусств: Артур Назиуллин, Ильшат Муслимов, Шаура Сагитова, Артур Гайсаров, Виктория Симонова.

- Съемки конкурсных прослушиваний шли в течение двух дней. Я рада за детей, благодарна их педагогам и совершенно очарована жюри! - говорит директор детско-юношеского телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина. - Такого тонкого, такого красивого, такого душевного жюри я не встречала ни на одном проекте! Настоящие профи с открытым сердцем! Они были и наставниками, болели за каждого ребенка. Зрители получат огромное удовольствие от просмотра конкурса «Елкән».

- Судить детей всегда непросто, - говорит генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, известный кларнетист Артур Назиуллин. - Но видеть и слышать будущее классической музыки, родной музыки - большая радость. Юных музыкантов ждет кропотливая и очень ответственная работа - 12 финалистов будут выступать на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» в сопровождении Национального симфонического оркестра!

В произведениях наших композиторов нашли музыкальную интерпретацию важнейшие события в истории Башкортостана, национальный дух и ментальность народа. К сожалению, сегодня исполняется только небольшая часть музыкального наследия. А смысл музыки - в звучании. Музыка не может жить без исполнителя и слушателя. Пусть дети будут парусом времени, который несет историю в будущее через родную музыку!

Смотрите Первый телевизионный конкурс юных музыкантов «Елкән» каждый четверг в 19.45 на канале БСТ.

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