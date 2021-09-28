Программы обучения по стандартам Ворлдскиллс помогают найти себя в новой профессии

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

Из-за пандемии многие люди оказались на пороге увольнения, или вовсе остались без работы. Как жить? Что делать? Многие жители нашей республики ответили на эти вопросы: учиться и осваивать новые профессиональные навыки!

Ведь во многих сферах деятельности по-прежнему остро ощущается нехватка специалистов. Требуются парикмахеры и повара, социальные работники и строители, айтишники и сварщики. Вполне реально найти дело, к которому давно лежит душа, ведь в программе «Содействие занятости» представлены больше 170 компетенций в семи профессиональных областях. У нас, в Башкирии, по проверенным и зарекомендовавшим себя стандартам Ворлдскиллс можно научиться даже пчеловодству.

Люди идут учиться не только потому, что оказались без работы, или вот-вот ее потеряют.

Когда-то Елена Ильясова закончила медицинский колледж, потом биофак. Работала микробиологом в НИИ, на заводе по производству мороженого. На последнем месте, заводе по производству лекарств, она отработала неполных два года - не получала удовлетворения от однообразной работы. А ведь Елена с детства тяготеет к творчеству - сначала увлекалась рисованием, потом, когда технологии проявились почти в каждом доме, занялась и компьютерной графикой.

- Я поняла, что хочу все изменить в своей жизни. Тем более, что работа на заводе не оставляла времени ни на себя, ни на семью. Я уволилась, встала на учет в службу занятости. Вскоре там мне сказали, что запускается программа «Содействие занятости» и можно получить направление и бесплатно учиться, - рассказала Елена Ильясова.

Нетрудно догадаться, что выбрала она компетенцию «Графический дизайн». Обучение проходило в интенсивном режиме, все рабочие дни в течение месяца. И ежедневно была практика.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

Практическое обучение – это специфика всех образовательных программ по стандартам Ворлдскиллс. Больше 70% учебного курса участники программы осваивают практические навыки в современных мастерских и лабораториях, на современном оборудовании. Они получают возможность «попробовать руками» будущую работу. Так что в конце обучения все гарантированно получают профессиональные навыки.

Готовят будущих специалистов прошедшие подготовку и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс эксперты. Тоже - практики, а не теоретики.

- Педагоги были очень хорошие, настоящие энтузиасты своего дела. Меня их энтузиазм тоже «зажег» - я мечтаю так же учить детей. И еще мне понравилось то, что после окончания образовательной программы предоставляется трудоустройство, - поделилась впечатлениями Елена Ильясова.

Елену пригласили на работу в детский эколого-биологический центр «Росток» Уфы, преподавателем графического дизайна детям 10-12 лет. Да, у программы «Содействие занятости» два показателя результативности – не только количество прошедших обучение людей, но и трудоустройство по итогам обучения, либо регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, или самозанятого.

И уже есть немало примеров, когда человек, получив новые навыки, открывает свое дело. Многие приходят учиться с одними планами, а уходят - с другими. Ну а работодатели охотно берут на работу участников программы «Содействие занятости». Елена Ильясова - одна из них.

-Люди, которые получают навыки по стандартам Ворлдскиллс, как мне кажется, открыты всему новому, способны творчески мыслить, учить других и в то же время развиваются сами. Выпускники программы – практикоориентированные люди, у которых есть конкретные навыки. Нам такие педагоги нужны. Потому что современные дети прогрессивны, быстро коммуницируют и быстро меняют интересы. Чтобы за ними угнаться, чем-то заинтересовать и дать в этой области углубленные знания, надо разговаривать с ними на одном языке, быть человеком, которому доверяют. Все это соединяется в выпускниках Ворлдскиллс и педагогах нашего Центра, - поделилась мнением директор эколого-биологического центра «Росток» Наталья Леушкина.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

А профессиональный уровень выпускников программы определяется на демонстрационном экзамене, по итогам которого ее участники получают паспорт компетенций (скиллс-паспорт). При приеме на работу он позволяет работодателю увидеть, какими профессиональными навыками его будущий сотрудник владеет в наибольшей степени, а какие нужно «подкачать». По окончании обучения выдается и традиционный документ – диплом или свидетельство.

Кстати, многие работодатели поддерживают связь с преподавателями-экспертами и даже присутствуют на занятиях и демонстрационном экзамене, что позволяет получить представление о своих работниках заранее.

Программа «Содействие занятости» стартовала в марте 2021 года, и на сегодняшний день более 10 тысяч человек завершили обучение. Трудоустраиваются или становятся самозанятыми в среднем 76% выпускников программы.

Каким компетенциям обучают в Башкирии, где и когда их можно освоить? Эта информация содержится на сайте trud.worldskills.ru В Башкирии 66 компетенций, 50 центров обучения в Уфе, Ишимбае, Салавате, Стерлитамаке, в селе Толбазы, селе Ким и других точках республики. График обучения и количество учебных часов зависят от вида программы.

КСТАТИ

Участником программы «Содействие занятости» могут стать ищущие работу и безработные граждане, которые обратились в центр занятости населения, люди старше 50 лет и граждане предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.