«Связываю с осенним обострением!»: откровенное фото уфимки слили в родительский WhatsApp-чат

Сания Тимасова посоветовала своему обидчику обратиться к школьному психологу. Фото: facebook.com/milashka.santa

Странный скандал произошел накануне в Уфе: в WhatsApp-чате, где родители обсуждают школьные дела своих детишек, один из мужчин устроил травлю матери двоих детей. Известная в Башкирии модель Plus Size, бизнес-леди и активистка Сания Тимасова вдруг ни с того ни с сего стала получать сообщения с оскорблениями. Более того, мужчина отправил в общий чат откровенную фотографию Сании и посоветовал «показаться психиатру». Из-за чего же разгорелись страсти?

Началась эта необычная история с того, что в один из осенних дней родители школьников стали обсуждать возможность создания «родительских патрулей», которые бы собирались по вечерам и дежурили на территории школы. Во имя безопасности детей, естественно. Но идея пришлась по нраву далеко не всем.

- В чате мнения разделились: кто-то высказался за, а кто-то против. Ничего плохого в этом нет. Необычным и странным для меня стало то, что один из родителей прислал мою личную фотографию в этот чат и стал оскорблять меня. Позднее он стал писать мне в личные сообщения в Instagram и опять же, в дурном тоне. После этого конфликта люди стали вообще выходить из этого родительского чата, в том числе и я, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» Сания Тимасова.

История началась с этой фотографии

Бизнес-леди и мама двоих детей посоветовала мужчине пойти к школьному психологу и написала об этом конфликте в своих социальных сетях.

- После этого ко мне в Инстаграм набежали боты, и число подписчиков увеличилось в два раза. Я подозреваю, что хотели мне аккаунт таким способом заблокировать. Сейчас вот вручную чищу, - говорит Сания Тимасова.

Чем закончится эта история, пока неизвестно. На данный момент каждый из участников конфликта остался «при своем». Причины оскорблений в адрес молодой мамы также остались тайной, в том числе для нее самой.

- Я связываю это с осенним обострением, - подытожила Сания Тимасова.