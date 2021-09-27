В Башкирии у 380 детей выявили коронавирус: 279 школ закрылись на карантин

Дети все чаще заражаются вирусом и передают его пожилым родственникам. Фото: Shutterstock

В Башкирии ситуация с эпидемией коронавируса становится все более напряженной. Так, за минувшие сутки ковид обнаружили у 374 жителей республики, общее число инфицированных достигло 65 684 человек. На амбулаторном лечении находятся 6 752 человека (из них 291 дети), госпитализированы еще (включая 89 ребенка). Состояние 35 пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще 9 подключены к аппаратам ИВЛ. От осложнений ковида за сутки скончались 20 человек, общее число жертв вируса достигло 1555 жителей Башкирии, большая часть из них – лица старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями. Также за сутки было выписано с выздоровлением 67 человек, а всего справиться с вирусом смогли уже 56702 жителя Башкирии.

Как отчитался на оперативном совещании и.о. министра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин, в настоящий момент в республике развернуто 5465 инфекционных коек, но из-за подъема заболеваемости этого количества не хватает, поэтому в регионе развернут еще 4 ковид-госпиталя с общей вместимостью на 770 коек. Ранее стало известно, что больных с коронавирусом снова будут принимать в больнице скорой медицинской помощи и в РКБ.

– В отдельном здании в инфекционный стационар перепрофилирован коечный фонд терапевтического корпуса в количестве 210 коек (плюс 50 дополнительных коек в резерве), из которых 20 - реанимационные, – уточнил главный врач РКБ Шамиль Булатов.

В УФЕ 51 ШКОЛУ ПЕРЕВЕЛИ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Главное коварство коронавируса заключается в том, что теперь чаще стали заболевать дети. на сегодняшний день случаи инфицирования были выявлены в 730 детских организациях – 542 школах, 120 детсадах и 52 колледжах. Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, в тех организациях, где регистрировалось более 5 случаев заражения, объявлялся карантин. В настоящий момент карантин введен в 279 школах и 768 классах.

Ранее в минувшую пятницу мэрия Уфы сообщила, что 51 столичная школа, где зарегистрирован высокий рост случаев коронавируса и ОРВИ, переводится на дистанционное обучение. Удаленный формат обучения вводится на 2 недели, начиная с 27 сентября, для учеников 5-10 классов. Начальная школа и выпускные классы продолжат обучение в очном формате. В случае стабилизации эпидемиологической обстановки за парты потом вернутся и остальные учащиеся.

В РЕСПУБЛИКЕ УЖЕСТОЧАЮТ КОНТРОЛЬ НАД МАСОЧНЫМ РЕЖИМОМ

Власти Башкирии объявили об ужесточении контроля над масочным режимом. Как отметил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве, многие жители республики попросту «расслабились», а потому появляются без маски в общественном транспорте и других многолюдных местах.

- Сделали выводы по соблюдению масочного режима. Совсем расслабились. По торговым центрам пока результатов особых нет: из 30 проверенных объектов только шесть – в зеленой зоне, - подчеркнул Хабиров.

Напомним, что на прошлой неделе на заседании оперативного штаба власти Башкирии приняли решение максимально сократить количество публичных мероприятий, спортивные соревнования в закрытых помещениях по возможности проводить без зрителей, а допуск в учреждения культуры разрешать только при наличии справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

В БАШКИРИИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО БУДУТ ВЫДЕЛЯТЬ 50 МЛН РУБЛЕЙ НА ЛЕКАРСТВА ОТ КОВИДА

Также глава Башкирии поручил региональному Минфину еженедельно выделять по 50 млн рублей на бесплатное обеспечение лекарствами пациентов с коронавирусом.

– Как только мы перестаём выдавать заболевшим бесплатные лекарственные средства, сразу идёт рост числа пациентов наших COVID-госпиталей, – отметил Хабиров. – Поэтому срочно нужно закупать необходимые медикаменты.

В свою очередь, премьер-министр республики Андрей Назаров подтвердил, что поручение по финансированию покупки препаратов уже «отработано.

- Еженедельно по 50 млн Минфин республики выделяет именно на ковидные лекарства, - заверил чиновник.