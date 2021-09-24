«Бросил ее умирать»: в Башкирии молодая мать скончалась в больнице после ДТП

Близкие вспоминают Марину как доброго и светлого человека. Фото: соцсети

Стали известны подробности аварии, в которой погибла 22-летняя жительница Белебея. Напомним, все произошло около 5 утра на улице Восточной: как сообщили в региональной Госавтоинспекции водитель «Лады Гранты» ехал по обочине, но не справился с управлением и влетел в металлическую опору. Испугавшись , он убежал из машины, оставив в салоне в полубессознательном свою 22-летнюю пассажирку. Впрочем, вечером мужчина все же обратился за медицинской помощью, поскольку получил в аварии травму головы. А вот его пассажирке повезло гораздо меньше - девушку увезли на скорой и госпитализировали. Но повреждения внутренних органов оказались слишком серьезными, и она скончалась на следующий день в больнице.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские, им предстоит определить, почему машина не была зарегистрирована в установленном порядке, а также почему за рулем находился человек, который не имеет к автомобилю никакого отношения.

Машина влетела на скорости в металлическую опору. Фото: ГИБДД по РБ

«ПРОСНУЛАСЬ, СХВАТИЛАСЬ ЗА ЖИВОТ И УМЕРЛА»

Погибшей в аварии оказалась 22-летняя жительница Белебея Марина М. У молодой женщины остались двое маленьких детей – 4-летний сын и 2-летняя дочь. Сейчас за малышами присматривает мама Марины: женщина собирается оформить опеку на себя, чтобы детей не забрали в приют.

Что произошло в ту роковую ночь, никто из близких девушки толком не знает. По отрывочным сведениям Марина вместе с дружеской компанией отдыхала, а уже вечером, по всей видимости, Стас предложил подвезти ее до дома. Знала ли Марина этого человека ранее, почему согласилась ехать с ним в одной машине – родственникам девушки еще только предстоит выяснить.

- Когда произошла авария, он просто сбежал, прихватив телефон Аллы, чтобы она не могла позвонить и позвать на помощь. Просто бросил ее умирать! Алла была еще в сознании – говорят, она ходила рядом с машиной и просила вызвать скорую или такси. Уже в больнице она пожаловалась, что хочет сильно спать, а когда проснулась, то схватилась за живот от боли и умерла… - с ужасом вспоминает тетя Марины Анна Р.

На похороны Марины собрались ее многочисленные родственники и друзья. Все вспоминают ее только добрыми словами. Больше всех переживает трагедию мама девушки: по словам родственников, женщина уже похоронила своего второго ребенка, и только мысль о маленьких внуках не дает ей окончательно отчаяться.

- Спи спокойно, девочка, ты всегда останешься в наших сердцах, земля тебе пухом, - скорбят близкие Аллы.

Также родным погибшей молодой матери нужна помощь - ведь без материнской любви и ласки остались двое маленьких детей, за которыми присматривает только бабушка. Поэтому если вы хотите помочь осиротевшим детям, можете внести посильный вклад на карту (привязана к номеру 8(927)339-63-74 и принадлежит родному брату Аллы Владу).

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшей Аллы М.