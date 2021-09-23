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Экономика23 сентября 2021 13:46

Власти Башкирии оценили ущерб сельскому хозяйству от засухи

Минсельхоз республики подвел предварительные итоги уборочной кампании
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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На полях республики почти завершилась уборочная кампания

На полях республики почти завершилась уборочная кампания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На очередном заседании Госсобрания-Курултая Башкирии депутаты заслушали доклад вице-премьера, министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова. Чиновник рассказал о последствиях засухи для аграриев и ответил на вопрос о возможном дефиците продуктов питания на региональном рынке.

Свое выступление Фазрахманов начал с подведения промежуточных итогов уборочной кампании. На утро 23 сентября 2021 года фермеры в Башкирии намолотили 2,1 млн тонн зерновых и зерно-бобовых культур.

- Я думаю, год мы закончим по уборке где-то 2,2 млн тонн зерна – это в два раза меньше, чем в прошлом году. При этом пшеница третьего класса составляет 38% из всей массы. В прошлом году было всего лишь 8%. Пшеница четвертого класса – 33%. В прошлом году был 21%. Также выросло качество ржи. Мы понимаем, что товарная масса в этом году меньше, но качество произведенной продукции достаточно высокое, - заявил министр сельского хозяйства республики.

Ильшат Фазрахманов подчеркнул, что в этом году аграрии республики намолотили на 45,6% меньше зерна, чем в прошлом. В результате засухи в Башкирии пострадали посевы на площади 600 тысяч гектаров, а на 304 тысяч гектаров они погибли.

Что касается заготовки кормов для скота, то башкирские фермеры каждый год предусмотрительно заготавливают их с большим запасом. Так, чтобы хватило на полтора года. Поэтому в этом году серьезных проблем в этой области удастся избежать.

- Принято решение о выделении до конца года 75 млн рублей субсидий на приобретение кормов для личных подсобных хозяйств. Это, в основном, в районах Зауралья, кроме Абзелиловского и Учалинского, где с кормами в целом все в порядке. Но, несмотря на принимаемые меры, мы прогнозируем снижение поголовья в личных хозяйствах. С этой целью мы обеспечим фермеров молодняком, - пояснил Ильшат Фазрахманов.

По словам вице-премьера, запасов кормов для скота и намолоченного зерна должно хватить до следующего года. Так что голод жителям Башкирии не грозит.

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