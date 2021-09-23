Достаем зонты и теплые куртки: какой будет погода в октябре в Башкирии

Впрочем, даже в мокрых и промозглых улицах определенно есть своя романтика Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кажется, еще совсем недавно было лето, как уже близится октябрь. Погода по-прежнему продолжает преподносить сюрпризы: после нескольких температурных рекордов по жаре в августе, уже в сентябре был побит рекорд по осенним заморозкам. С учетом того, что далеко не везде еще включили отопление, вопрос, какой будет погода в октябре – для жителей Башкирии остается очень актуальным.

Судя по прогнозу синоптиков, в октябре в республике небо затянет унылыми серыми тучами и зарядит дождь. В редкие дни обойдется без осадков, а уж солнце станет совсем редким гостем. Дни с переменной облачностью можно пересчитать на пальцах одной руки. Впрочем, аналитики Яндекс Погоды, изучив данные метеонаблюдений за последние 10 лет, заявили, что октябрь в Уфе всегда был одним из самых дождливых месяцев. Осадки тут выпадают в среднем 11 раз за месяц, и по этому показателю Уфа занимает 5 место среди российских городов-миллионников, уступив Санкт-Петербургу, Новосибирску, Екатеринбургу и Перми.

Так в западных районах Башкирии весь месяц будут лить дожди, а вот заморозков не ожидается до конца месяца. Средняя температура воздуха ночью составит примерно +6 градусов в начале и +2 в конце октября, а днем незначительно потеплеет на пару – тройку градусов.

Примерно такая же погода ожидается и на севере республики – единственное, что в начале второй недели октября ожидается прояснение, но потом снова зарядят дожди. Температура воздуха и днем, и ночью ожидается устойчивая плюсовая - +2 ночью и+6 днем.

На востоке республики во второй половине октября ожидаются ночные заморозки до -2, а дождь часто будет идти вперемешку с первым снегом. Впрочем, днем будет держаться плюсовая температура +3; +2, поэтому снег будет сразу же таять.

В южных районах региона сильные дожди ожидаются только в первой половине октября, потом непогода утихнет, и в основном будет хоть и пасмурно, но сухо. Средняя температура воздуха ожидается такой же, как и на остальной территории республики: около+3; +2 ночью и +7;+6 днем.

В Уфе погода также не преподнесет особенных сюрпризов: тучи немного рассеются только ближе к концу месяца, а первые 2 недели не стоит убирать далеко резиновые сапоги и зонтики. Заморозков синоптики также не обещают: ночью столбики термометров не опустятся ниже +4; +2, а днем средняя температура воздуха составит около +7 градусов.

А пока что следует воспользоваться моментом и отсутствием дождей и отправляться на выходные на прогулку или в поход. Тем более что «Комсомолка» регулярно предлагает для своих читателей увлекательные маршруты выходного дня.